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Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Lutte contre le chômage au Sénégal oriental : Le 3FPT mobilise 895 millions de FCFA pour fixer les jeunes dans leurs terroirs

La formation professionnelle et l’insertion des jeunes prennent une nouvelle dimension dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. À travers un partenariat entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et le projet IMAJE, une enveloppe globale de 895 millions de FCFA a été mobilisée pour renforcer les compétences, soutenir l’entrepreneuriat et favoriser l’accès à l’emploi. Les femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité figurent parmi les principales cibles de cette initiative.

​Un investissement de 895 millions de FCFA pour répondre aux défis de l’emploi et de l’autonomisation économique des jeunes. C’est l’annonce majeure faite lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et le projet IMAJE, tenue à Kédougou sous la présidence du représentant du gouverneur.

​Dans le détail, 800 millions de FCFA sont consacrés à la convention avec le projet IMAJE, mise en œuvre avec l’appui d’Affaires mondiales Canada. Ce financement devrait permettre d’accompagner près de 5 000 bénéficiaires à travers des formations qualifiantes et certifiantes, la validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que des dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle. À cela s’ajoutent 95 millions de FCFA mobilisés dans le cadre de conventions signées avec deux grandes entreprises implantées dans la région, pour soutenir des projets de formation-insertion.

​Prenant la parole, le directeur général du 3FPT, Soulèye Kane, a présenté cette mobilisation financière comme une réponse concrète aux préoccupations des populations des deux régions. Selon lui, l’objectif est de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences directement exploitables dans leur environnement économique, plutôt que de les contraindre à chercher des opportunités ailleurs.

​« Nous sommes venus dans les régions de Tambacounda et de Kédougou pour apporter des réponses », a-t-il déclaré, soulignant la volonté de l’État d’accompagner particulièrement les jeunes et les couches les plus vulnérables.

​Le directeur général du 3FPT a également insisté sur les potentialités économiques de cette partie du Sénégal oriental, notamment dans les secteurs agricole, para-agricole et minier. Il a cité plusieurs filières porteuses, dont le fonio, le baobab, le karité et l’agroalimentaire, qui pourraient constituer de véritables leviers de création d’emplois et de développement d’activités génératrices de revenus.

​À cet effet, Soulèye Kane a précisé que les formations envisagées seront de courte durée, avec des parcours de trois à six mois. Elles devront permettre aux bénéficiaires d’être rapidement opérationnels, soit en créant leurs propres activités, soit en travaillant en groupe ou en intégrant des entreprises.

​IMAJE mise sur les métiers verts et l’autonomisation des femmes

​Du côté du projet IMAJE, cette convention représente une étape importante dans la promotion de l’employabilité et de l’autonomisation économique des jeunes et des femmes. S’exprimant au nom du consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, de Carrefour International et de Développement international Desjardins, le chef de projet, Mbayo Thiam, a salué la qualité du partenariat avec le 3FPT et l’engagement des autorités administratives.

​Il a expliqué que cette collaboration vise à rapprocher davantage les dispositifs de formation des réalités économiques des régions de Kédougou et de Tambacounda.

​« Cette signature traduit une ambition commune : permettre aux jeunes et aux femmes d’acquérir les compétences nécessaires pour accéder à des emplois, développer leurs activités et construire leur avenir dans leur territoire », a-t-il indiqué.

​Pour Mbayo Thiam, les chaînes de valeur du fonio, du baobab, du karité et de l’agro-transformation offrent des perspectives importantes de création d’emplois et d’entreprises. Encore faut-il, selon lui, investir dans les compétences, améliorer les techniques de production et de transformation et adapter les formations aux besoins réels des acteurs économiques.

​Le responsable du projet IMAJE a particulièrement mis l’accent sur trois axes prioritaires : la mise en place de formations adaptées aux opportunités économiques locales, la reconnaissance des compétences déjà acquises par les femmes à travers la validation des acquis de l’expérience et l’amélioration de l’accès à la formation pour les personnes en situation de vulnérabilité.

​Il a notamment évoqué les difficultés liées à l’alphabétisation, à la langue, à l’éloignement géographique et aux contraintes sociales auxquelles certaines femmes sont confrontées.

​Pour le chef de projet, la formation ne doit pas être une simple acquisition de connaissances théoriques. Elle doit déboucher sur des perspectives concrètes d’emploi, d’entrepreneuriat et d’autonomisation, tout en renforçant le pouvoir de décision des bénéficiaires.

​Les autorités administratives saluent une synergie d’intervention

​Présent à la cérémonie, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye, s’est félicité de cette initiative qui, selon lui, traduit la volonté de l’État et de ses partenaires de renforcer la formation professionnelle et de concrétiser les engagements pris en faveur de la jeunesse.

​Il a souligné que la convention permettra de mettre en synergie les missions du 3FPT et les interventions du projet IMAJE dans la région de Kédougou, avec comme objectif commun de développer les compétences et de faciliter l’insertion professionnelle des populations ciblées.

​« Il s’agit d’une convention qui vient mettre en synergie les missions du 3FPT et les différentes interventions des projets qui œuvrent dans la région de Kédougou », a-t-il fait savoir.

​À travers cette initiative, Kédougou et Tambacounda entendent ainsi mieux valoriser leurs potentialités économiques en misant sur la qualification de leurs ressources humaines.

​Au-delà des financements annoncés, le véritable enjeu sera désormais de traduire ces engagements en formations accessibles, en compétences reconnues et surtout en emplois durables. Pour ces deux régions du Sénégal oriental, riches en ressources minières et agricoles, l’ambition est de faire de la formation professionnelle un véritable instrument de développement territorial et de maintien des jeunes dans leurs terroirs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 3FPT et le projet IMAJE ont mobilisé 895 millions de FCFA pour la formation et l'insertion des jeunes à Kédougou et Tambacounda. - 800 millions de FCFA sont consacrés à la convention avec IMAJE pour accompagner près de 5 000 bénéficiaires, et 95 millions à des conventions avec deux entreprises de la région. - Les formations prévues durent de trois à six mois et ciblent des filières comme le fonio, le baobab, le karité et l'agroalimentaire.