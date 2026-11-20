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Auteur: Khady Ndoye

-Macky Sall rend hommage au Pr. Moussa Seydi : Le spécialiste des maladies infectieuses exprime sa reconnaissance

Le professeur Moussa Seydi a salué les propos de l’ancien président Macky Sall, tenus au Maroc lors du Global Summit sur la santé, la protection sociale et le développement humain. Le spécialiste des maladies infectieuses dit avoir été profondément touché par cet hommage, qui dépasse, selon lui, sa personne pour englober toute son équipe et le peuple sénégalais.

« Il nous a toujours traités avec respect et soutenus au-delà de nos espérances dans les moments les plus troubles de ce vingtième siècle... Durant ce sommet, le président Macky, lors de son discours magistral, nous a honorés et a magnifié une fois de plus nos efforts dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses en rappelant notre engagement durant la pandémie COVID-19 », a-t-il déclaré.

Il écrit que l’hommage a été rendu à Dakhla, ville marocaine marquée par la rencontre entre l’océan et le désert, à l’occasion du Global Summit consacré à la santé, à la protection sociale et au développement humain.

Le Pr. Seydi dit recevoir ces témoignages avec beaucoup de reconnaissance, tout en soulignant qu’ils ne concernent pas uniquement sa personne, mais également l’ensemble de son équipe, ses collaborateurs et le peuple sénégalais. « Merci, Monsieur le Président, pour votre générosité », a soutenu le spécialiste, dans un message de reconnaissance envers Macky Sall.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Pr Moussa Seydi salue les propos de Macky Sall tenus au Maroc lors du Global Summit sur la santé, la protection sociale et le développement humain. - Il dit avoir été touché par cet hommage, qui selon lui dépasse sa personne pour englober son équipe et le peuple sénégalais. - L'hommage a été rendu à Dakhla, et le Pr Seydi exprime sa reconnaissance envers Macky Sall.