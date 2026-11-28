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Auteur: Senewebnews-RP

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Dans la nuit du samedi 21 novembre, un maçon de 24 ans a pris un risque insensé : escalader le haut mur de la somptueuse villa de Sokhna Aïda Diallo, à Madinatou Salam. Parti de Toubab Dialaw aux environs de 4 heures du matin, le jeune homme a profité du moment où la quasi-totalité des éléments de la garde rapprochée, après avoir achevé leur veille nocturne, regagnaient leurs dortoirs. Il en a ainsi profité pour contourner les accès habituels et franchir le mur d'enceinte. Son objectif était précis, rapporte L’Observateur : obtenir 2 millions de francs CFA auprès de la guide des Thiantacounes afin de financer son voyage vers l'Europe.

Mais sa tentative d'intrusion a rapidement tourné court, d'après la même source. Vers 6 heures, alors qu'il progresse en direction des appartements privés de la guide religieuse, il est repéré et maîtrisé par des talibés chargés de la sécurité, avant d'être remis à la gendarmerie de Malicounda.

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Déféré devant le Tribunal d'instance de Mbour, jeudi, le maçon n'a pas cherché à nier les faits. Face aux magistrats, il a expliqué avoir tenté à trois reprises d'obtenir une audience auprès de responsables de la résidence, sans succès. Se disant désespéré, il aurait alors décidé de franchir le mur pour rencontrer directement Sokhna Aïda Diallo et lui exposer sa demande.

Les agents de sécurité ont, quant à eux, rappelé la sensibilité de leur mission, évoquant le douloureux souvenir de l'affaire Bara Sow et Ababacar Diagne, survenue en avril 2012. Mais l'affaire a finalement pris une tournure inattendue, souligne L’Observateur. Sokhna Aïda Diallo a accordé «son pardon total et inconditionnel» au prévenu. Mieux encore, la partie civile a renoncé à réclamer le moindre dédommagement. Le maçon a toutefois été reconduit dans sa cellule, dans l'attente du verdict fixé au 17 décembre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un maçon de 24 ans a escaladé le mur de la villa de Sokhna Aïda Diallo à Madinatou Salam dans la nuit du samedi 21 novembre, pour lui demander 2 millions de francs CFA afin de financer son voyage vers l'Europe. - Repéré vers 6 heures par des talibés chargés de la sécurité alors qu'il se dirigeait vers les appartements privés, il a été maîtrisé puis remis à la gendarmerie de Malicounda. - Déféré au Tribunal d'instance de Mbour, il a reconnu les faits ; Sokhna Aïda Diallo lui a accordé son pardon total et inconditionnel et la partie civile a renoncé à tout dédommagement, le verdict étant fixé au 17 décembre.