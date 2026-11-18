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Auteur: Khady Ndoye

Maïmouna Diallo et le ressortissant Belge : l'histoire d'amour qui vire à la sextorsion

Ce qui devait être une histoire d'amour a viré au cauchemar pour un ressortissant belge. Au tribunal de grande instance de Mbour, Maimouna Diallo est accusée d'avoir photographié et filmé à son insu son compagnon nu, avant de brandir ces images comme un moyen de pression pour lui soutirer plusieurs millions de francs CFA.

Le plaignant affirme avoir versé 11 millions de francs CFA sous la menace de voir ses vidéos intimes diffusées à son épouse et à ses enfants.

Tout avait commencé pendant des vacances au Sénégal. Le ressortissant belge y rencontre Maimouna Diallo. Une relation sentimentale naît entre eux.

Selon le récit du plaignant, il n'a pas hésité à soutenir financièrement la jeune femme. Dépenses quotidiennes, loyer et importantes sommes d'argent. Le Belge affirme avoir largement contribué aux besoins de Maimouna Diallo. Mais cette générosité aurait fini par se retourner contre lui.

Profitant d'un moment où il dormait, la prévenue aurait pris des photographies et réalisé des vidéos de lui dans sa nudité, à son insu. Ces images seraient ensuite devenues une véritable arme de chantage. Même après le retour du ressortissant belge dans son pays, les pressions auraient continué. Maimouna Diallo lui aurait réclamé de l'argent, le menaçant de transmettre les images compromettantes à son épouse et à ses enfants.

« Si ta femme ne dit rien, je m'attaque à tes enfants »

À l'audience, la présidente du tribunal n'a pas ménagé la prévenue. Interrogée sur les conditions dans lesquelles les images avaient été prises, Maimouna Diallo a reconnu que son compagnon n'était pas au courant. Elle a toutefois tenté de justifier son comportement en affirmant que le Belge détenait également des photos d'elle et menaçait de les envoyer à sa famille. Une accusation qu'elle n'a pas pu étayer par des preuves.

La lecture de certains messages attribués à la prévenue a particulièrement marqué les débats. « Si ta femme ne dit rien, je m'attaque à tes enfants. Je vais faire un scandale retentissant et tu pourras jamais me sortir de la tête », aurait-elle notamment écrit au plaignant.

« Vos messages avaient l'air de ceux d'un psychopathe », lui a lancé la présidente, avant de dénoncer la violence des méthodes employées et les menaces proférées contre la famille de la victime.

Onze millions de francs CFA sous la pression

Face aux juges, le Belge a raconté comment il aurait progressivement perdu le contrôle de la situation. Après son retour en Belgique, il recevait des messages incessants de la prévenue. « D'un côté, j'avais envie de l'aider, mais c'était vraiment du harcèlement », a-t-il expliqué.

Lorsqu'il est revenu au Sénégal, Maimouna Diallo serait venue le chercher à l'aéroport. Elle lui aurait alors posé un ultimatum: dix millions de francs CFA pour mettre fin à leur relation.

Le plaignant affirme lui avoir remis cinq millions. La prévenue aurait ensuite supprimé les vidéos devant lui. Mais le répit aurait été de courte durée. Deux semaines après son retour en Belgique, elle lui aurait annoncé qu'elle détenait toujours les images et qu'elle avait désormais le numéro de son épouse.

Des débats d’audience, il est ressorti qu’entre le 26 septembre et le mois d'octobre, le montant des sommes remises aurait atteint onze millions de francs CFA.

« Je lui ai remis à cause de ses menaces », a insisté le plaignant, qui affirme également avoir reçu des menaces de mort.

« Si tu viens au Sénégal, je vais te tuer. Si tu ne viens pas, je viendrai moi-même en Belgique pour te tuer », aurait-elle envoyé au plaignant.

La défense de la partie civile dénonce un comportement dangereux

Dans sa plaidoirie, Me Khadim Cissé, avocat du ressortissant belge, a dressé un réquisitoire sévère contre la prévenue. Il l'a décrite comme « l'archétype de la femme dangereuse », évoquant également l'existence présumée d'un groupe de femmes opérant à Saly.

L'avocat a dénoncé une absence de remords et des pratiques qu'il juge particulièrement inquiétantes. Le ministère public a, de son côté, requis l'application de la loi.

Au terme des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Maimouna Diallo devra attendre le 24 novembre prochain pour connaître la décision des juges.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un ressortissant belge accuse Maimouna Diallo de l'avoir photographié et filmé nu à son insu pendant son sommeil pour lui soutirer de l'argent. - Le plaignant affirme avoir versé 11 millions de francs CFA sous la menace de voir ses vidéos intimes diffusées à son épouse et à ses enfants. - Le tribunal de grande instance de Mbour a mis l'affaire en délibéré, la décision étant attendue le 24 novembre.