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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

«Manko Groupe » : tout sur le système de financement qui cachait une vaste escroquerie

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Selon les informations de L’Observateur, la Brigade de recherches du commissariat de Golf a mis fin à la cavale de N.P. Diao (29 ans) et S. Guèye (22 ans), les deux responsables de la structure « Manko Groupe ». Poursuivies pour escroquerie et abus de confiance, elles ont été interpellées à la cité Alioune Sow et placées en garde à vue.

Pour attirer leurs victimes, principalement des ménagères et des petits commerçants des quartiers populaires de Dakar, les deux complices utilisaient des vidéos TikTok soigneusement mises en scène, pointe la même source. Le principe de ce faux financement solidaire était simple : les adhérents devaient verser des cotisations régulières comprises entre 5 000 et 10 000 FCfa avec la promesse d'obtenir un important capital en retour.

En réalité, le système fonctionnait comme une tontine opaque. Après avoir accumulé d'importantes sommes d'argent, parfois sur plus de deux ans pour certains cotisants, les gérantes ont brusquement coupé les ponts et disparu avec les fonds.

L'affaire a éclaté à la suite d'une vague de dénonciations au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. À ce jour, le dossier cumule une trentaine de plaintes et une dizaine de soit-transmis du parquet, pour un préjudice financier qui pourrait rapidement dépasser les 10 millions de francs Cfa.

Lors de son audition, conclut le quotidien du Groupe futurs médias, N.P. Diao, qui s'avère être une récidiviste déjà présentée au parquet à deux reprises pour des faits similaires, a tenté de rejeter la responsabilité sur d'autres membres de la structure. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d'éventuels complices, tandis que les deux mises en cause seront déférées au parquet à l'issue de leur garde à vue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux responsables de « Manko Groupe », N.P. Diao et S. Guèye, ont été arrêtées pour escroquerie et abus de confiance après avoir fui. - Le système attirait des ménagères et petits commerçants via TikTok, promettant un capital en échange de cotisations, mais fonctionnait comme une tontine opaque. - Une trentaine de plaintes ont été déposées pour un préjudice dépassant 10 millions de francs CFA ; N.P. Diao est une récidiviste déjà jugée deux fois.