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Auteur: Babacar SENE

Marche des populations de Ross Bethio : SEOH conteste les accusations de mauvaise qualité de l'eau

L’entreprise SEOH (Sénégalaise des Eaux de l'Hydraulique) conteste les affirmations faisant état d’une mauvaise qualité de l’eau dans un article publié sur Seneweb le 20 novembre 2026. Elle dénonce des accusations non vérifiées, l’absence de contradictoire et demande la publication intégrale de son droit de réponse.

SEOH sort de son silence. Dans un droit de réponse adressé à la rédaction de Seneweb, à la suite d’un article publié le 20 novembre 2026 à 23h58, l’entreprise chargée de la gestion du service public d’eau potable rejette formellement les affirmations relatives à la mauvaise qualité de l’eau.

La société estime que les accusations relayées dans l’article ne reposent sur aucun élément factuel vérifiable. Elle les considère comme de simples appréciations et témoignages rapportés, qui ne sauraient, selon elle, être présentés comme des faits établis.

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SEOH rappelle qu’elle est délégataire du service public d’eau potable depuis 2015 et qu’elle assure la gestion de plus de 40 000 abonnés répartis sur plusieurs sites et localités du pays. Elle affirme que les résultats des contrôles contradictoires de la qualité de l’eau réalisés par les services compétents ont toujours été satisfaisants et conformes.

L’entreprise critique également la démarche journalistique adoptée dans l’article incriminé. Elle déplore notamment n’avoir été ni contactée ni sollicitée avant sa publication pour apporter des éclaircissements, fournir sa version des faits ou partager les résultats de ses contrôles techniques.

Pour SEOH, l’article repose sur une source unique, sans recueillir les explications de l’entreprise mise en cause, de l’autorité délégante ou d’un service de contrôle compétent.

Elle estime ainsi que les lecteurs ont été exposés à une présentation unilatérale de la situation.

La société souligne par ailleurs qu’une accusation dépourvue de précisions sur les dates et les lieux concernés ne peut être considérée comme un fait établi ni engager sa responsabilité sur un cas particulier.

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Tout en réaffirmant sa disponibilité à fournir aux autorités compétentes et aux médias les éléments techniques et de contrôle relevant de sa mission, SEOH annonce se réserver le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la publication et de la reprise d’allégations qu’elle juge non vérifiées, imprécises et non contradictoires.

Elle demande enfin la publication intégrale de son droit de réponse, sans modification ni coupure, conformément à la législation sénégalaise sur la presse.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - SEOH conteste les affirmations de mauvaise qualité de l'eau publiées dans un article de Seneweb du 20 novembre 2026, les jugeant non vérifiées et sans contradictoire. - SEOH affirme que les contrôles contradictoires de la qualité de l'eau réalisés par les services compétents ont toujours été satisfaisants et conformes. - SEOH déplore n'avoir été ni contactée ni sollicitée avant la publication et demande la publication intégrale de son droit de réponse.