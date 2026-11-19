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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Mariage refusé, fugues répétées et rapports sexuels à Kédougou : D. Dansokho de nouveau déféré pour détournement de mineure

La brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Saraya a déféré devant le procureur de Kédougou D. Dansokho, poursuivi pour détournement de mineure. Âgée de 17 ans en 2026, la victime, A. Samoura, entretenait une relation amoureuse avec le mis en cause malgré l’opposition de ses parents, qui refusaient de lui accorder sa main et souhaitaient la marier à un autre prétendant.

Une demande de mariage rejetée par la famille

L’affaire remonte à 2024. Selon le dossier déposé sur la table du procureur de Kédougou, D. Dansokho avait demandé à plusieurs reprises la main d’A. Samoura que la famille avait toujours déclinée, prétextant l'âge juvénile de leur fille. Elle reprochait aussi au jeune homme de ne pas respecter leur autorité, tout en évoquant une question d’ethnie et de religion.

De son côté, A. Samoura ne voulait pas du prétendant choisi par ses parents et elle continuait de fréquenter D. Dansokho.

Le père de la jeune fille, M. Samoura, soutient pour sa part que plusieurs prétendants s’étaient manifestés depuis 2024, mais qu’il avait refusé de donner sa fille en mariage en raison de son jeune âge. Il affirme ensuite que D. Dansokho aurait, à plusieurs reprises, emmené sa fille à Mandankoli contre la volonté de la famille.

La mère, D. Macalou, réfute toutefois toute accusation de mariage forcé. Elle affirme que plusieurs prétendants se sont présentés et que sa fille n’a jamais été contrainte d’épouser l’un d’eux. Selon elle, c’est plutôt D. Dansokho qui aurait voulu imposer sa volonté à la famille.

Le 27 août 2024, A. Samoura avait quitté le domicile familial pour retrouver D. Dansokho rendre à Mandankoli. Ses parents, considérant qu’elle avait été enlevée, avaient alors saisi la brigade territoriale de Saraya. D. Dansokho avait été interpellé, puis déféré devant le parquet de Kédougou pour détournement de mineure.

À la suite de cette procédure, le service départemental de l’AEMO de Saraya avait estimé que la jeune fille risquait de subir des représailles ou des maltraitances si elle retournait auprès de ses parents. Sa garde avait donc été confiée à S. Dansokho, le chef du village de Mandankoli et président du comité villageois de protection de l’enfant.

L’enquête relève cependant que le chef de village était également l’oncle paternel de D. Dansokho. Cette proximité familiale n’aurait pas permis d’éloigner suffisamment la jeune fille de son petit ami.

Selon des sources de Seneweb proches de la juridiction, après sa sortie de prison, D. Dansokho a continué d'entretenir sa relation amoureuse avec A. Samoura à l’insu de son oncle.

Entendu par les enquêteurs, S. Dansokho explique qu’il avait accueilli la jeune fille après que celle-ci lui eut exposé ses difficultés avec ses parents. Il dit avoir saisi l’AEMO, qui lui avait ensuite confié la garde de l’adolescente. Il reconnaît être au courant de la demande de mariage formulée par son neveu et du refus de la famille, mais ignorait que les deux jeunes entretenaient des relations sexuelles. Il précise par ailleurs que la jeune fille dormait dans la chambre de sa femme.

Lors de son audition, A. Samoura a expliqué que ses parents voulaient la donner en mariage à un homme pour lequel elle n’éprouvait aucun sentiment. Elle affirme avoir refusé cette union et soutient que son petit ami était disposé à l’épouser, mais que ses parents se sont opposés à cette relation et l’ont chassée du domicile familial. Elle affirme également que D. Dansokho avait pris soin d’elle lorsqu’elle s’était retrouvée à Mandankoli.

La jeune fille reconnaît par ailleurs être toujours en relation avec D. Dansokho et indique qu'ils entretenaient des rapports sexuels consentis souvent non protégés. À la suite de ses déclarations, elle a été conduite auprès d’un gynécologue pour une consultation.

Interrogé à son tour, D. Dansokho a confirmé pour l’essentiel les déclarations de sa petite amie. Il explique avoir envoyé à plusieurs reprises ses parents demander la main de la jeune fille, mais que sa mère, qui faisait office de chef de maison, avait toujours rejeté la demande.

Il a aussi affirmé que la famille avait chassé A. Samoura du domicile familial parce qu’elle refusait le mariage envisagé pour elle. Il dit avoir alors informé son oncle, S. Dansokho, chef du village de Mandankoli.

À sa sortie de prison, D. Dansokho dit avoir renoué avec A. Samoura et qu'ils ont eu, à deux reprises, des rapports sexuels consentis.

De son côté, I. Boiro, l'éducateur spécialisé à l’AEMO, explique avoir repris le dossier après F. Cissokho, ancienne cheffe d’antenne de l’AEMO de Saraya. Selon lui, le service avait entrepris plusieurs démarches pour tenter de rapprocher les deux familles, sans succès. Il indique que la jeune fille, confrontée à une nouvelle tentative de mariage qu’elle refusait, avait une nouvelle fois fugué pour se rendre à Mandankoli.

I. Boiro précise que la décision de confier A. Samoura au chef de village avait été prise au sein de l’AEMO. Le centre d’accueil et d’hébergement n’étant pas opérationnel à cette période, le service avait cherché une solution alternative pour assurer la protection de la mineure.

Saisi le 20 octobre 2026 d’un rapport circonstancié de l’AEMO de Saraya concernant une tentative de mariage forcé, le procureur de Kédougou a ordonné à la brigade de recherches de Saraya de mener une enquête exhaustive afin de déterminer les causes profondes du conflit familial et les circonstances entourant la relation entre la mineure et D. Dansokho.

Les gendarmes ont notamment établi que D. Dansokho continuait à soustraire régulièrement A. Samoura de la garde de S. Dansokho. Les enquêteurs considèrent ainsi que le mis en cause, déjà poursuivi en 2024 pour des faits similaires, aurait de nouveau soustrait la mineure à la personne à laquelle elle avait été confiée.

Le suspect aurait été jugé, puis condamné par le tribunal de Kédougou. La juridiction aurait ordonné que la jeune fille soit remise à ses parents, auxquels sa garde a été confiée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - D. Dansokho a été déféré devant le procureur de Kédougou pour détournement de mineure, après avoir entretenu une relation avec A. Samoura, 17 ans en 2026, malgré le refus de sa famille de lui accorder sa main. - Le 27 août 2024, A. Samoura avait quitté le domicile familial pour rejoindre D. Dansokho à Mandankoli ; sa garde avait ensuite été confiée à S. Dansokho, chef du village et oncle paternel du mis en cause. - Après sa sortie de prison, D. Dansokho a renoué avec A. Samoura, qui reconnaît des rapports sexuels consentis souvent non protégés ; les gendarmes ont établi qu'il continuait à la soustraire de la garde de S. Dansokho.