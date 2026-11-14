Matam : Le Chavirement d’une pirogue à Mbargou Diawbé fait 2 morts
Il y a des endroits qui tuent en silence. Mbargou Diawbé en fait partie. Ce petit marigot, à deux kilomètres seulement de Kobilo, a encore pris deux vies.
Le 30 septembre 2026, un pêcheur sourd-muet de 43 ans s'y noyait déjà. Les populations avaient alerté. Puis, les traversées ont repris.
Ce matin-là, comme tous les matins en cette période d'ouverture des cultures de décrue, des hommes et des femmes de Law Law et de Kobilo embarquaient pour rejoindre leurs champs du Walo.
"La pirogue était chargée, trop chargée, avec les passagers et une charrette. Au milieu de la traversée, elle a chaviré", explique une source.
Quatre personnes ont réussi à regagner la rive, saines et sauves, mais épuisées. Les deux autres ont été emportées par les eaux. Ce sont les villageois, les premiers sur place, qui ont organisé les recherches et retrouvé les dépouilles.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.
Commentaires (1)
Pirogue trop chargée .
Usagers , certainement,sans gilets de sauvetage.
Sensibilisons davantage les populations avant ,pendant et après les cultures soit des vallées soit des de'crues.
Un comité de vigilance dynamique et fonctionnel doit être dans village riverain du fleuve et des marigots.
La brigade frontalière ne peut pas être partout vu l'insuffisance du personnel
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