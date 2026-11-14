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Auteur: Mactar Ndiaye

Matam : Le Chavirement d’une pirogue à Mbargou Diawbé fait 2 morts

Il y a des endroits qui tuent en silence. Mbargou Diawbé en fait partie. Ce petit marigot, à deux kilomètres seulement de Kobilo, a encore pris deux vies.

Le 30 septembre 2026, un pêcheur sourd-muet de 43 ans s'y noyait déjà. Les populations avaient alerté. Puis, les traversées ont repris.

Ce matin-là, comme tous les matins en cette période d'ouverture des cultures de décrue, des hommes et des femmes de Law Law et de Kobilo embarquaient pour rejoindre leurs champs du Walo.

"La pirogue était chargée, trop chargée, avec les passagers et une charrette. Au milieu de la traversée, elle a chaviré", explique une source.

Quatre personnes ont réussi à regagner la rive, saines et sauves, mais épuisées. Les deux autres ont été emportées par les eaux. Ce sont les villageois, les premiers sur place, qui ont organisé les recherches et retrouvé les dépouilles.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une pirogue surchargée, transportant des passagers et une charrette, a chaviré lors d'une traversée à Mbargou Diawbé. - Quatre personnes ont regagné la rive saines et sauves, tandis que deux ont été emportées par les eaux. - Les villageois ont organisé les recherches et retrouvé les dépouilles ; une enquête a été ouverte par la gendarmerie.