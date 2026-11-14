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Matam : Un bébé retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire

Auteur: Mactar Ndiaye

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Matam : Un bébé retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire

Matam : Un bébé retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire

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Un drame s’est produit ce vendredi 13 novembre 2026 à Tantadji, dans la région de Matam. Un nourrisson a été retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire.

Selon les informations recueillies, les secours du GIS 5/54e Compagnie de Matam ont été alertés à 16 h 18 pour intervenir sur les lieux.

À leur arrivée, les équipes ont constaté la présence du corps sans vie d’un nourrisson de sexe masculin.

La dépouille a ensuite été transportée et déposée à la morgue du Centre hospitalier régional d’Ourossogui pour les besoins d’une autopsie.

La police de Matam a procédé au constat d’usage. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Les circonstances de ce qui pourrait être un infanticide restent à établir par les investigations et les conclusions de l'autopsie .

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un nourrisson de sexe masculin a été retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire à Tantadji, dans la région de Matam, ce vendredi 13 novembre 2026. - Les secours du GIS 5/54e Compagnie de Matam ont été alertés à 16 h 18 et ont constaté la présence du corps sans vie. - La dépouille a été déposée à la morgue du Centre hospitalier régional d’Ourossogui pour autopsie ; la police de Matam a procédé au constat d’usage et une enquête devra déterminer les circonstances du drame.
Auteur: Mactar Ndiaye
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Commentaires (1)

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  • avatar
    Bously il y a 1 jour
    Triste nouvelle en faisant perdre une vie innocente qui n'a pas demandé à naître.
    L'auteur, quelque soit le mobile, sera inchallah retrouvé.

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