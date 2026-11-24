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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Mbao : un chauffeur de camion retrouvé mort au bord de la route nationale

Le 23 novembre 2026, vers 19 heures, le commissariat d'arrondissement de la Zac Mbao a été informé de la découverte d'un corps sans vie en bordure de la route nationale. Les policiers se sont transportés sur les lieux. Ils y ont trouvé un homme gisant à même le sol, entre deux camions stationnés sur le côté droit de la chaussée, le long de la route nationale, dans le sens allant du rond-point de Rufisque vers celui de Grand Mbao.

Le défunt a été identifié : il s'agit de B. Sarr, âgé de 40 ans, chauffeur de profession et domicilié de son vivant à Kounguel. Il était allongé sur le dos, les jambes tendues et les deux bras disposés le long du corps. Les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de blessure. La lividité cadavérique laisse penser que le décès remonte à quelques heures.

Au cours des investigations, M. Ka, né à Ourossogui, où il est domicilié, soit âgé de 31 ans, s'est présenté comme l'apprenti chauffeur de la victime. Il a expliqué qu'ils étaient arrivés à Dakar le vendredi 20 novembre 2026, en provenance d'Ourossogui, à bord d'un camion immatriculé MT, conduit par B. Sarr. Leur mission consistait à charger du riz dans un dépôt situé à Diacksao. En attendant ce chargement, ils avaient garé leur véhicule en bordure de la route nationale.

Toujours selon M. Ka, la victime préparait du thé le jour même, vers 18 heures, lorsqu'elle s'est subitement plainte de vertiges, puis de vomissements, avant de s'affaler au sol.

Une fois les constatations terminées, les sapeurs-pompiers ont enlevé le corps et l'ont transporté à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie sera pratiquée sur la base d'une réquisition délivrée par la police . Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 23 novembre 2026 vers 19 heures, le corps sans vie de B. Sarr, chauffeur de 40 ans domicilié à Kounguel, a été découvert entre deux camions en bordure de la route nationale à Mbao. - Les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de blessure ; la lividité cadavérique suggère un décès remontant à quelques heures. - M. Ka, apprenti chauffeur de la victime, a déclaré que B. Sarr s'était plaint de vertiges puis de vomissements avant de s'affaler au sol vers 18 heures ; une autopsie sera pratiquée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff et une enquête a été ouverte.