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Auteur: Doudou DIOP

Mbaye Pékh insulté sur TikTok : Le tailleur qui le considère comme son père écroué

Le tailleur Cheikh Bèye, 47 ans, domicilié à Thiaroye, a été placé sous mandat de dépôt hier par le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour diffusion de fausses nouvelles, collecte illicite de données à caractère personnel, injure par le moyen d’un système informatique, discours contraire aux bonnes mœurs, violences et voies de fait et menaces de mort. La partie civile est le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye, dit "Mbaye Pékh". Le prévenu sera jugé ce mercredi 25 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

L’affaire fait suite à une plainte déposée par le griot Mbaye Pékh, le 11 novembre 2026, à la brigade de recherches de Keur Massar, pour dénoncer la diffusion d’une vidéo injurieuse et diffamatoire le visant.

Selon les éléments de l’enquête, la vidéo, publiée sur TikTok, contenait des insultes et des propos violents à l’endroit du communicateur traditionnel. Cheikh Bèye lui reprochait d’avoir tenu des propos désobligeants sur la famille de Serigne Touba. La séquence a ensuite été relayée sur WhatsApp.

Pourtant, le mis en cause entretenait des relations étroites avec la famille de Mbaye Pékh, notamment avec ses fils, avec lesquels il échangeait régulièrement sur WhatsApp et avait partagé des ateliers de travail à l’étranger.

Le 10 novembre, ces derniers ont découvert, dans le statut WhatsApp de Cheikh Bèye, la vidéo accompagnée de commentaires acerbes visant leur père. Une publication qu’ils ont particulièrement mal vécue, compte tenu des liens de proximité entre les deux familles.

Interrogé, Cheikh Bèye a reconnu avoir partagé la séquence. Il a toutefois soutenu avoir agi pour dénoncer les attaques contre Mbaye Pékh, qu’il considère comme son propre père. Il affirme avoir voulu sensibiliser ses contacts aux injures proférées contre le communicateur traditionnel. Le tailleur a exprimé ses regrets, présenté ses excuses à la famille et sollicité la clémence de la justice.

Au terme de l’enquête, la BR de Keur Massar a transmis la procédure au parquet de Pikine-Guédiawaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le tailleur Cheikh Bèye, 47 ans, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye et sera jugé le mercredi 25 novembre pour diffusion de fausses nouvelles, injure par système informatique et menaces de mort, entre autres. - L'affaire fait suite à une plainte de Mbaye Pékh déposée le 11 novembre 2026 à la brigade de recherches de Keur Massar, après la diffusion sur TikTok puis WhatsApp d'une vidéo injurieuse le visant. - Cheikh Bèye a reconnu avoir partagé la vidéo, affirmant avoir voulu dénoncer les attaques contre Mbaye Pékh qu'il considère comme son père, et a présenté ses excuses à la famille.