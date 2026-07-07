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Mbour : Deux propriétaires d'hôtels piégés par l'audace déconcertante d'un faux partenaire d'affaires

Auteur: Khady NDOYE

il y a 18 heures 3061 Lectures 1 Commentaires | English
Mbour : Deux propriétaires d'hôtels piégés par l'audace déconcertante d'un faux partenaire d'affaires

Mbour : Deux propriétaires d'hôtels piégés par l'audace déconcertante d'un faux partenaire d'affaires

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Après avoir essuyé une simple promesse de discussion sur une éventuelle location, Abdourahmane Sy est passé à l'action avec une audace déconcertante. Profitant de l'absence des propriétaires, il s'est installé dans deux établissements hôteliers à Warang. Il en a pris le contrôle comme s'il en était le gestionnaire et a même évincé les gardiens en prétendant détenir un contrat de location. Un comportement qui lui vaut aujourd'hui une condamnation par le tribunal de grande instance de Mbour à six mois de prison ferme, un mandat d'arrêt et 25 millions de FCFA de dommages et intérêts au profit des parties civiles.

Absent à l'audience alors qu'il bénéficiait d'une liberté provisoire, le prévenu connaîtra les conséquences de cette décision dès son interpellation.

À l'origine de cette affaire, Ndeye Khady Céline Diouf, propriétaire d'un hôtel, a expliqué qu'Abdourahmane Sy lui avait proposé de louer son établissement. Elle lui avait indiqué qu'elle devait d'abord effectuer un voyage et qu'ils discuteraient de cette éventuelle location à son retour.

Profitant de son absence, Abdourahmane Sy a investi les lieux sans autorisation. Selon les débats à l'audience, il a fait repeindre l'hôtel, déplacé le mobilier et commencé à exploiter l'établissement pendant 45 jours. Il a également expulsé le gardien, en affirmant détenir un contrat de location signé avec la propriétaire.

Plaidant pour Ndeye Khady Céline Diouf, son avocat a dénoncé des agissements particulièrement graves et réclamé 40 millions de FCFA en réparation des préjudices subis. Il a également estimé que le prévenu n'aurait jamais dû comparaître libre, le qualifiant de personne qui « terrorise les gens ».

Une seconde partie civile, Kadia Azar, a été victime d'un procédé similaire. Son conseil, Me Rama Ba, représentant les intérêts du propriétaire de l'hôtel Baobab de Warang, a décrit un homme « très audacieux », affirmant qu'il avait forcé les serrures avant de s'installer dans un établissement hôtelier sur lequel il ne détenait aucun droit. L'avocate avait sollicité 30 millions de FCFA de dommages et intérêts.

De son côté, le procureur de la République a requis l'application de la loi. Abdourahmane Sy, qui bénéficiait d'une liberté provisoire, ne s'est toutefois pas présenté devant le tribunal lors du prononcé du jugement.

Le tribunal l'a finalement condamné à six mois de prison ferme, assortis d'un mandat d'arrêt. Sur le plan civil, il devra verser 10 millions de FCFA à Ndeye Khady Céline Diouf et 15 millions de FCFA à Kadia Azar à titre de dommages et intérêts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Abdourahmane Sy a été condamné à six mois de prison ferme et 25 millions de FCFA de dommages et intérêts pour s'être installé sans autorisation dans deux hôtels à Warang. - Il a profité de l'absence des propriétaires pour prendre le contrôle des établissements, repeindre, déplacer le mobilier et expulser les gardiens en prétendant détenir un contrat de location. - Le prévenu, absent au prononcé du jugement malgré sa liberté provisoire, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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