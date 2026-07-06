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Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 2 jours

Médina Sabakh : Deux jeunes talibés meurent noyés à Djiguimar

Un terrible drame a secoué le village de Djiguimar, situé dans la commune de Médina Sabakh (département de Nioro). Vendredi dernier, deux enfants âgés de 4 et 7 ans, pensionnaires d’une école coranique locale, ont perdu la vie par noyade.

Selon des sources sécuritaires, les deux jeunes victimes avaient quitté leur daara (école coranique) pour se rendre près d’une digue située à la sortie du village.

C’est le constat de leur absence par les responsables de l’établissement qui a donné l’alerte. Rapidement mobilisés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Ayib, épaulés par les populations locales, se sont rendus sur les lieux. Les corps sans vie des deux enfants ont finalement été repêchés par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a immédiatement été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui plonge la communauté dans le deuil.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux enfants talibés de 4 et 7 ans sont morts noyés vendredi dernier à Djiguimar (Médina Sabakh). - Ils avaient quitté leur école coranique pour se rendre près d’une digue, et leur absence a déclenché l’alerte. - Les corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers, et une enquête a été ouverte.