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Auteur: Cheikh CAMARA, correspondant à Thiès

Menace sur l'aviculture locale : malgré les mises en garde de Guy Marius Sagna, un méga-couvoir voit le jour à Thiénaba

En dépit des alertes préalables lancées par le député Guy Marius Sagna face aux risques de disparition de la filière avicole sénégalaise, la menace se précise sur le terrain. En cause : les enjeux liés à l’implantation, au village de Touba Guèye (commune de Thiénaba, département de Thiès), d'un nouveau couvoir industriel d'une capacité de production de 400 000 poussins par semaine — soit plus de 20 millions par an — pour un investissement de 1,5 milliard de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée le samedi 21 novembre 2026 par le ministre chargé de l’Élevage, Me Ousmane Diagne.

​Une infrastructure d’autant plus redoutée que la grogne des petits producteurs avicoles au Sénégal s'est fortement intensifiée ces derniers temps, principalement contre l'implantation annoncée de méga-fermes industrielles étrangères qui menacent directement leur survie économique. Un mouvement de contestation porté notamment par l’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS).

​De son côté, le député Guy Marius Sagna, à travers une question écrite adressée au gouvernement sur les « mesures urgentes de sauvegarde des petits producteurs avicoles sénégalais », avait directement interpellé le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage sur plusieurs points : « Quels sont les opérateurs industriels intégrés dans la filière avicole, monsieur le ministre ? Que comptez-vous faire face à cette double menace évoquée plus haut pour protéger les petits producteurs ? Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour éviter une disparition de la filière avicole sénégalaise dont les premières victimes vont être les petits producteurs locaux ? »

​Le parlementaire poursuivait en ces termes : « Monsieur le ministre, ne pèse-t-il pas une menace sur l'outil de travail des petits producteurs avicoles locaux, leurs revenus, les emplois qu'ils créent et la souveraineté alimentaire du Sénégal ? Monsieur le ministre, votre attention a-t-elle été attirée par l'implantation d'opérateurs industriels fortement capitalisés et verticalement intégrés ? »

​Guy Marius Sagna voulait également savoir si ces industriels, disposant d'unités de fabrication d'aliments à grande capacité et d'un accès privilégié aux marchés internationaux d'intrants, n'exposaient pas les petits et moyens aviculteurs sénégalais à un double péril : une guerre des prix alimentée par des mécanismes de subventionnement croisé (dumping interne) et une surproduction structurelle menant à la saturation des marchés ainsi qu'à la disparition rapide de leurs exploitations.

​Le député attirait enfin l’attention du ministre sur le fait que, lorsqu'un opérateur industriel intégré dispose déjà d'autorisations d'implantation, le risque pour la filière nationale est double : une guerre des prix (dumping interne par subventionnement croisé entre son usine d'aliments et ses élevages) et une guerre des volumes (surproduction structurelle entraînant l'engorgement et l'effondrement des cours).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un couvoir industriel d'une capacité de 400 000 poussins par semaine a été inauguré le 21 novembre 2026 à Touba Guèye (Thiénaba), pour un investissement de 1,5 milliard de FCFA. - Guy Marius Sagna avait alerté le gouvernement sur les risques pour les petits producteurs avicoles, notamment via une question écrite au ministre de l'Agriculture. - Le député évoquait un double péril : une guerre des prix (dumping interne) et une surproduction structurelle menaçant la filière avicole sénégalaise.