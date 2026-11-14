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Migrants interceptés : un père de famille reconnaît avoir payé 200 000 F CFA pour son garçon de 6 ans

Auteur: Senewebnews-RP

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Migrants interceptés : un père de famille reconnaît avoir payé 200 000 F CFA pour son garçon de 6 ans

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Ça n’en finit plus. D'autres migrants ont été interceptés par la Marine nationale sénégalaise, le 11 novembre 2026, au large des côtes sénégalaises. Ils tentaient de rejoindre les îles Canaries à bord d’une pirogue de fortune.

Parmi les passagers se trouvait un enfant de 6 ans. Son père a reconnu avoir payé 200 000 FCFA pour lui permettre d'effectuer la traversée. Selon Libération, il a déclaré avoir remis cette somme à un organisateur surnommé « Oustaz », afin que son fils puisse embarquer.

A lire aussi : "Naufrage au large de Lompoul : Le bilan s'alourdit après de nouvelles découvertes à Thièppe"

Identifié sous les initiales Y. Danfa, le père a également reconnu avoir pris part au voyage, sans être rémunéré. Il affirme avoir été recruté par le même organisateur pour aider la pirogue à sortir des bolongs, une zone qu'il connaît bien.

Au total, estime le journal. 200 personnes se trouvaient à bord : 105 hommes, 73 femmes et 22 mineurs. Parmi elles, 29 Sénégalais, 58 Gambiens, 105 Guinéens de Conakry, 2 Sierra-Léonais, 4 Ivoiriens et 2 Nigériens.

L'enquête de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a également conduit à l'identification de deux autres hommes : M. D. Diallo et K. Ba. Plusieurs passagers les ont désignés comme faisant partie de l'équipe chargée de conduire la pirogue.

A lire aussi : "Lompoul, quand l'espoir prend l'eau et que la conscience prend le large"

M. D. Diallo a reconnu avoir été recruté comme capitaine par Mamadou Diakhaté, qui l'aurait ensuite mis en contact avec « Oustaz ». De son côté, K. Ba a déclaré qu'il voulait lui aussi rejoindre les îles Canaries. Il a toutefois reconnu avoir programmé l'itinéraire dans le GPS pour faciliter la navigation.

Les trois hommes, Y. Danfa, M. D. Diallo et K. Ba, ont été déférés devant le parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, complète la même source. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Marine nationale sénégalaise a intercepté le 11 novembre 2026 des migrants tentant de rejoindre les îles Canaries à bord d'une pirogue de fortune. - Un père, identifié sous les initiales Y. Danfa, a reconnu avoir payé 200 000 FCFA à un organisateur surnommé « Oustaz » pour que son fils de 6 ans embarque. - Y. Danfa, M. D. Diallo et K. Ba ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d'autrui et complicité.
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  • avatar
    Salam il y a 1 jour
    Les gens sont désespérés
  • avatar
    Gatsa gatsa il y a 1 jour
    De la à mettre un enfant de 6 ans dans une pirogue pour braver la mer. C'est un criminel et il doit être jugé comme tel.
  • avatar
    waaru il y a 1 jour
    Moi je parlerai d'inconscience, pour envoyer son fils au suicide; aller aux canaries, c'est pas la traversée Dakar-gorée😢

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