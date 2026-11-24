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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Migration irrégulière : 202 candidats, dont 25 Sénégalais arrêtés en Gambie

Le Département gambien de l'immigration (GID) a intercepté 202 candidats à la migration irrégulière, ce mardi 24 novembre 2026. L'opération, menée avec l'appui de la police nationale espagnole, a ciblé plusieurs localités des régions de la West Coast et de la North Bank, notamment Tujereng, Brufut, Mandinaring, Tanji et le village de Sami.

Parmi les 202 personnes interceptées figurent 84 Gambiens, 88 Maliens, 25 Sénégalais, deux Guinéens, un Ghanéen, un Camerounais et un Ivoirien. Le groupe compte 42 femmes et 38 mineurs, dont 24 garçons et 14 filles.

Les migrants interceptés sont retenus au centre de migration du GID à Tanji, pour leur identification et leur profilage. Ils bénéficient également d'une assistance humanitaire et d'un accompagnement psychosocial assurés par la Croix-Rouge gambienn

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Département gambien de l'immigration a intercepté 202 candidats à la migration irrégulière le mardi 24 novembre 2026, avec l'appui de la police nationale espagnole. - Parmi les personnes interceptées figurent 84 Gambiens, 88 Maliens, 25 Sénégalais, deux Guinéens, un Ghanéen, un Camerounais et un Ivoirien, dont 42 femmes et 38 mineurs. - Les migrants sont retenus au centre de migration du GID à Tanji pour identification et profilage, avec une assistance humanitaire et un accompagnement psychosocial de la Croix-Rouge gambienne.