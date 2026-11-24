Migration irrégulière : 202 candidats, dont 25 Sénégalais arrêtés en Gambie
Le Département gambien de l'immigration (GID) a intercepté 202 candidats à la migration irrégulière, ce mardi 24 novembre 2026. L'opération, menée avec l'appui de la police nationale espagnole, a ciblé plusieurs localités des régions de la West Coast et de la North Bank, notamment Tujereng, Brufut, Mandinaring, Tanji et le village de Sami.
Parmi les 202 personnes interceptées figurent 84 Gambiens, 88 Maliens, 25 Sénégalais, deux Guinéens, un Ghanéen, un Camerounais et un Ivoirien. Le groupe compte 42 femmes et 38 mineurs, dont 24 garçons et 14 filles.
Les migrants interceptés sont retenus au centre de migration du GID à Tanji, pour leur identification et leur profilage. Ils bénéficient également d'une assistance humanitaire et d'un accompagnement psychosocial assurés par la Croix-Rouge gambienn
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