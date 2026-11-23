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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Migration irrégulière : 203 candidats, dont 84 Sénégalais arrêtés en Gambie

Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a été menée en Gambie le dimanche 22 novembre 2026. Le Département gambien de l’immigration (GID), en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et avec l’appui de la police nationale espagnole, a intercepté 203 candidats à l’émigration irrégulière dans plusieurs localités de la région de la côte ouest. Cette opération conjointe a été conduite à Brufut, Farato, Gunjur et Tanji.

Parmi les personnes interpellées figurent 108 Gambiens, 84 Sénégalais, quatre Guinéens, quatre Maliens, deux Sierra-Léonais et un Ivoirien. Le groupe est composé de 110 hommes et 93 femmes, dont 11 mineurs, selon le communiqué du GID.

L’intervention a également permis aux forces de sécurité de récupérer deux embarcations, trois moteurs hors-bord de 72, 60 et 40 CV, ainsi que 90 bidons de carburant.

Les 203 personnes interceptées sont actuellement gardées par les services de l’immigration gambiens. Elles font l’objet d’un processus d’identification et de vérification conformément aux procédures en vigueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Département gambien de l’immigration, avec les forces de défense et de sécurité et l’appui de la police nationale espagnole, a intercepté 203 candidats à l’émigration irrégulière le dimanche 22 novembre 2026 dans la région de la côte ouest. - Parmi les interpellés figurent 108 Gambiens, 84 Sénégalais, quatre Guinéens, quatre Maliens, deux Sierra-Léonais et un Ivoirien ; le groupe compte 110 hommes et 93 femmes, dont 11 mineurs. - L’opération a permis de récupérer deux embarcations, trois moteurs hors-bord de 72, 60 et 40 CV et 90 bidons de carburant ; les 203 personnes sont gardées par les services de l’immigration gambiens pour identification et vérification.