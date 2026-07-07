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Migration irrégulière : 61 candidats interceptés par la brigade de Thiaroye, dont des femmes et un enfant

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 23 heures 2038 Lectures 6 Commentaires | English
Migration irrégulière : 61 candidats interceptés par la brigade de Thiaroye, dont des femmes et un enfant

Migration irrégulière : 61 candidats interceptés par la brigade de Thiaroye, dont des femmes et un enfant

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La brigade territoriale de Thiaroye, en coordination avec la section chargée de la protection de l'environnement, a intercepté une pirogue transportant 61 candidats à l'émigration irrégulière, parmi lesquels douze femmes et un enfant de 2 ans.

Le départ depuis les côtes gambiennes

Selon les informations recueillies par Seneweb auprès du colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale, l'embarcation a quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, vers 4 h, avec pour destination l'Europe.

Une pirogue abandonnée en pleine mer

Au cours de la traversée, l'équipage a abandonné la pirogue, emportant avec lui tout le matériel de navigation. Les migrants se sont ainsi retrouvés livrés à eux-mêmes, à la dérive en pleine mer, sans aucun moyen de diriger l'embarcation.

L'arraisonnement par la section environnement

C'est l'équipe marine de la section chargée de la protection de l'environnement de la gendarmerie qui a arraisonné l'embarcation à la dérive et l'a conduite jusqu'aux côtes sénégalaises, avant de mettre les voyageurs à la disposition de la brigade territoriale de Thiaroye. L'interpellation des 61 personnes a été effectuée le 6 juillet 2026, aux environs de 10 h. On compte 34 Sénégalais, 22 Gambiens,  quatre Maliens et un Guinéen.

La gendarmerie nationale rappelle au public que son centre d'appel demeure accessible gratuitement au 800 00 20 20 et au 123, pour tout renseignement utile relatif à la migration irrégulière ou à d'autres questions de sécurité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- 61 candidats à l'émigration irrégulière, dont douze femmes et un enfant de 2 ans, interceptés par la brigade de Thiaroye. - La pirogue avait quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, avant d'être abandonnée par l'équipage. - L'embarcation a été arraisonnée par la section environnement de la gendarmerie le 6 juillet 2026, avec 34 Sénégalais, 22 Gambiens, 4 Maliens et 1 Guinéen.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (6)

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    pape il y a 23 heures
    En quoi l’immigration, donc l’émigration, est une infraction dans le pays de départ, ici le Senegal? Je n’ai jamais vu un français arrêter parce qu’il a tenté de partir au Sénégal ou au Mali. Il faut arrêter. Trouvez du travail aux jeunes mais arrêtez de les mettre en prisons parce qu’ils ont tenté de voyager. Les juges ont certainement beaucoup à faire. Wassalam
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    pape il y a 20 heures
    Toi tu es surement allé à l’école française. Je parlais de principe et de réciprocité, mais ça … Pendre la décision de partir à l’aventure n’a rien à voir avec la traite des personnes pour cela va voir certains Darras, mais ça surement tu es certain que c’est la billet pour le paradis. Puisque tu sembles pouvoir lire lis cet article que tes maitres ne t’ont pas appris car cela n’est pas fait pour tout le monde. « L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme établit deux droits : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » et « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »
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    Mane mi il y a 20 heures
    J'espère que la femme avec l'enfant sera emprisonnée pour mise en danger de la vie d'autrui
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    Hé! il y a 19 heures
    Tout le monde va rester ici à morfler en attendant le projet.😂

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