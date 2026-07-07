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Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 23 heures

Migration irrégulière : 61 candidats interceptés par la brigade de Thiaroye, dont des femmes et un enfant

La brigade territoriale de Thiaroye, en coordination avec la section chargée de la protection de l'environnement, a intercepté une pirogue transportant 61 candidats à l'émigration irrégulière, parmi lesquels douze femmes et un enfant de 2 ans.

Le départ depuis les côtes gambiennes

Selon les informations recueillies par Seneweb auprès du colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale, l'embarcation a quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, vers 4 h, avec pour destination l'Europe.

Une pirogue abandonnée en pleine mer

Au cours de la traversée, l'équipage a abandonné la pirogue, emportant avec lui tout le matériel de navigation. Les migrants se sont ainsi retrouvés livrés à eux-mêmes, à la dérive en pleine mer, sans aucun moyen de diriger l'embarcation.

L'arraisonnement par la section environnement

C'est l'équipe marine de la section chargée de la protection de l'environnement de la gendarmerie qui a arraisonné l'embarcation à la dérive et l'a conduite jusqu'aux côtes sénégalaises, avant de mettre les voyageurs à la disposition de la brigade territoriale de Thiaroye. L'interpellation des 61 personnes a été effectuée le 6 juillet 2026, aux environs de 10 h. On compte 34 Sénégalais, 22 Gambiens, quatre Maliens et un Guinéen.

La gendarmerie nationale rappelle au public que son centre d'appel demeure accessible gratuitement au 800 00 20 20 et au 123, pour tout renseignement utile relatif à la migration irrégulière ou à d'autres questions de sécurité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 61 candidats à l'émigration irrégulière, dont douze femmes et un enfant de 2 ans, interceptés par la brigade de Thiaroye. - La pirogue avait quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, avant d'être abandonnée par l'équipage. - L'embarcation a été arraisonnée par la section environnement de la gendarmerie le 6 juillet 2026, avec 34 Sénégalais, 22 Gambiens, 4 Maliens et 1 Guinéen.