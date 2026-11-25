societe

Auteur: Khady Ndoye

MNDR – SÀMM SUÑU RÉEW : « La République doit être au-dessus des ambitions personnelles »

À l’occasion de sa première sortie officielle, le Mouvement national pour la défense de la République (MNDR – SÀMM SUÑU RÉEW) affiche ses ambitions. Dans un contexte de tensions institutionnelles et de crispations politiques, le mouvement appelle à davantage de responsabilité, notamment de la part de l’opposition parlementaire, et promet de combattre les dérives politiques au nom de l’intérêt général.

« La République avant tout, le peuple au cœur de notre engagement. » C’est autour de ce crédo que le Mouvement national pour la défense de la République (MNDR – SÀMM SUÑU RÉEW) a effectué sa première sortie officielle. Né dans un contexte national marqué par des tensions institutionnelles, des difficultés économiques et des confrontations politiques, le mouvement entend s’imposer comme une nouvelle voix dans le débat public sénégalais.

Son ambition est clairement affichée : replacer l’intérêt national au-dessus des ambitions personnelles et des calculs partisans. Pour ses initiateurs, le Sénégal ne saurait être pris en otage par les rivalités politiques. Ils estiment que la consolidation de la démocratie passe nécessairement par le respect des institutions, de leurs prérogatives constitutionnelles et de l’équilibre des pouvoirs.

Dans son discours inaugural, le MNDR insiste particulièrement sur la place du président de la République, présenté comme la « clé de voûte des institutions ». Le mouvement met en garde contre toute dynamique politique susceptible de fragiliser le fonctionnement de l’État, estimant que la confrontation démocratique ne doit jamais déboucher sur un affaiblissement des institutions.

Un avertissement à l'opposition parlementaire

Le mouvement n'a pas manqué d'interpeller directement l'opposition, particulièrement sa composante parlementaire. Tout en reconnaissant son rôle fondamental dans le fonctionnement démocratique, le MNDR l'invite à faire preuve de davantage de responsabilité. Contrôler l'action gouvernementale, interpeller les autorités et proposer des alternatives sont, selon lui, des missions légitimes, à condition qu'elles soient exercées au service des populations.

Le mouvement dénonce ainsi une opposition qui, à ses yeux, risque de s'enfermer dans des logiques de confrontation permanente et des calculs politiques, au détriment des préoccupations quotidiennes des Sénégalais.

Autre cible de son discours : l'instrumentalisation du patriotisme à des fins politiques. « Aimer son pays ne se proclame pas uniquement dans les discours ; cela se démontre par les actes », rappelle le mouvement, qui entend s'attaquer à la confusion entre engagement public, intérêts privés et défense de privilèges particuliers.

Loin de vouloir se limiter aux déclarations de principe, le MNDR annonce la mise en œuvre prochaine de stratégies et d'initiatives destinées à mettre en lumière les contradictions dans la vie publique et à promouvoir davantage de transparence, de responsabilité et de patriotisme.

Le mouvement entend également accélérer son implantation dans les 46 départements et les différentes communes du Sénégal. Avec une ambition nationale, voire internationale, il revendique une démarche de proximité et d'ouverture à toutes les sensibilités.

Se présentant comme un mouvement politique indépendant dans son appréciation des enjeux nationaux, le MNDR affirme qu'il ne sera dans aucune logique de complaisance. Il promet de défendre les institutions sans renoncer à sa liberté de jugement et de dénoncer les dérives, quelle que soit leur provenance.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Mouvement national pour la défense de la République (MNDR – SÀMM SUÑU RÉEW) a effectué sa première sortie officielle en appelant à placer l'intérêt national au-dessus des ambitions personnelles. - Le mouvement invite l'opposition parlementaire à plus de responsabilité et met en garde contre toute dynamique susceptible de fragiliser les institutions. - Le MNDR annonce des stratégies pour promouvoir la transparence et prévoit d'accélérer son implantation dans les 46 départements du Sénégal.