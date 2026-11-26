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Auteur: Mor Mbaye Cissé

« Mon mari ne s'occupe pas de moi » : Les aveux de F. S., qui a brûlé le maire d'Oulampane (Bignona)

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la femme du maire d'Oulampane, Sagar Coly, à le brûler vif avec du liquide inflammable dans son sommeil. Selon des informations exclusives de Seneweb, F. S. est passée aux aveux lors de son interrogatoire dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bounkiling.

D'après la dame, son mari ne s'occupe pas d'elle. « C'est la raison pour laquelle je voulais partir à Dakar à la recherche d'un travail afin de subvenir à mes besoins », a-t-elle expliqué lors de son audition.

Ainsi, le couple a eu une dispute qui a viré à la bagarre. C'est par la suite que la dame a pompé de l'essence d'une moto-Jakarta garée dans la concession. Puis, elle a attendu que son mari s'endorme pour l'asperger de liquide inflammable et y mettre le feu avec un briquet.

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Grièvement blessé, le mari a été évacué en urgence au centre de santé de Bignona. Aux dernières nouvelles, il aurait été transféré à l'hôpital régional de Ziguinchor. Un fils du couple s'en est également sorti avec des blessures légères.

Rappelons que Mme Coly s'était enfuie à Bounkiling, où elle a été arrêtée par les gendarmes dans un véhicule en partance pour la Gambie. Elle est placée en garde à vue pour tentative de meurtre et incendie volontaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - F. S. a avoué avoir brûlé son mari, le maire d'Oulampane Sagar Coly, parce qu'il ne s'occupait pas d'elle. - Elle a pompé de l'essence d'une moto-Jakarta et l'a aspergé puis incendié avec un briquet pendant son sommeil. - Elle a été arrêtée à Bounkiling dans un véhicule en partance pour la Gambie et placée en garde à vue pour tentative de meurtre et incendie volontaire.