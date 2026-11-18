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Auteur: Senewebnews-RP

Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki : une affaire, deux enquêtes, des auditions et des prélèvements

L'affaire du double décès d'Adama Salif Lamine Diallo et d'Abdou Tidiane Diop, survenus à deux heures d'intervalle le même samedi, après une rapide dégradation de leur état de santé, fait l'objet de deux enquêtes désormais rapprochées par le parquet de Dakar.

Initialement prises en charge séparément, les investigations avaient été confiées au commissariat du Point E après le décès d'Adama Salif Lamine Diallo à l'hôpital Principal, et à la brigade de gendarmerie de Ouakam concernant Abdou Tidiane Diop, décédé à son domicile à Mermoz. Ce dernier dossier a ensuite été transmis à la Brigade de recherches de Dakar, dans le but de permettre une approche globale des deux affaires.

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Les investigations portent notamment sur le passage commun des deux amis à l'hôtel Azalaï, le samedi 7 novembre, où ils s'étaient rendus pour soutenir un proche organisant un événement avec un service de restauration en libre-service.

Dans le cadre de la reconstitution de leurs déplacements et de leurs activités au sein de l'établissement, les sources de L'Observateur indiquent que « les enquêteurs devraient également entendre des agents de l'hôtel Azalaï », après les auditions des familles, des proches et des amis. Le rapprochement des investigations traduit, selon les interlocuteurs du quotidien du Groupe futurs médias, « la volonté de conduire les vérifications dans une approche plus globale, en tenant compte des liens entre les deux décès et des éléments susceptibles de les éclairer ».

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Sur le plan médico-légal, l'autopsie d'Adama Salif Lamine Diallo a conclu à une défaillance multiviscérale, sans relever de lésions traumatiques ni de traces de violence. Des prélèvements ont également été effectués sur le contenu gastrique, décrit comme une bouillie.

Leurs résultats sont particulièrement attendus par les enquêteurs. Selon L'Observateur, « les résultats des analyses correspondantes ne sont pas encore parvenus aux enquêteurs et restent attendus ». Leur exploitation « pourrait apporter des éléments supplémentaires pour comprendre l'origine de la dégradation de l'état de santé du jeune homme » et contribuer à déterminer si les deux décès ont une cause commune.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le parquet de Dakar a rapproché les deux enquêtes initialement confiées au commissariat du Point E et à la brigade de gendarmerie de Ouakam, puis transmises à la Brigade de recherches de Dakar. - Les investigations portent notamment sur le passage commun des deux amis à l'hôtel Azalaï le samedi 7 novembre, et des agents de l'hôtel devraient être entendus. - L'autopsie d'Adama Salif Lamine Diallo a conclu à une défaillance multiviscérale sans lésions traumatiques ni traces de violence, et les résultats des prélèvements gastriques sont encore attendus.