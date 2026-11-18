Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki : une affaire, deux enquêtes, des auditions et des prélèvements
L'affaire du double décès d'Adama Salif Lamine Diallo et d'Abdou Tidiane Diop, survenus à deux heures d'intervalle le même samedi, après une rapide dégradation de leur état de santé, fait l'objet de deux enquêtes désormais rapprochées par le parquet de Dakar.
Initialement prises en charge séparément, les investigations avaient été confiées au commissariat du Point E après le décès d'Adama Salif Lamine Diallo à l'hôpital Principal, et à la brigade de gendarmerie de Ouakam concernant Abdou Tidiane Diop, décédé à son domicile à Mermoz. Ce dernier dossier a ensuite été transmis à la Brigade de recherches de Dakar, dans le but de permettre une approche globale des deux affaires.
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Les investigations portent notamment sur le passage commun des deux amis à l'hôtel Azalaï, le samedi 7 novembre, où ils s'étaient rendus pour soutenir un proche organisant un événement avec un service de restauration en libre-service.
Dans le cadre de la reconstitution de leurs déplacements et de leurs activités au sein de l'établissement, les sources de L'Observateur indiquent que « les enquêteurs devraient également entendre des agents de l'hôtel Azalaï », après les auditions des familles, des proches et des amis. Le rapprochement des investigations traduit, selon les interlocuteurs du quotidien du Groupe futurs médias, « la volonté de conduire les vérifications dans une approche plus globale, en tenant compte des liens entre les deux décès et des éléments susceptibles de les éclairer ».
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Sur le plan médico-légal, l'autopsie d'Adama Salif Lamine Diallo a conclu à une défaillance multiviscérale, sans relever de lésions traumatiques ni de traces de violence. Des prélèvements ont également été effectués sur le contenu gastrique, décrit comme une bouillie.
Leurs résultats sont particulièrement attendus par les enquêteurs. Selon L'Observateur, « les résultats des analyses correspondantes ne sont pas encore parvenus aux enquêteurs et restent attendus ». Leur exploitation « pourrait apporter des éléments supplémentaires pour comprendre l'origine de la dégradation de l'état de santé du jeune homme » et contribuer à déterminer si les deux décès ont une cause commune.
Commentaires (41)
Amy merci pour la sagesse. Vous avez parfaitement raison. Dieu est Grand et c'est le seul qui sait.
Yalla naniou yok soutoura !
Ce parti de malades mentaux doit simplement être dissout sinon ces détraqués nous mènent inévitablement vers une guerre civile.
Rares sont ceux parmi ces soi-disant riches qui n’ont jamais travaillé dans l’administration, un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire c’est , de l’argent xaram : c’est le karma !
Pourtant des personnes dans le passé sont mortes d'intoxication alimentaire. Vas-tu invoquer le karma sans connaître leur situation morale ?
Même si les enfants des deux hommes d'affaires que tu as cités allaient à l'hôtel, quel mal y aurait il ?
N'oublie pas que tu finiras six pied sous tard tôt où tard, et je l'espère dans une position honorable, et que tu rendras compte de tes faits et gestes devant Dieu.
sur ce wasalamm
Il faut s’en prendre à vos parents en premier et à vous même. Au moment où les autres travaillaient certainement vous étiez des coupeurs de route dans la forêt casamancaise c’est normal que vous soyez misérables aujourd’hui.
Je parie que si c’étaient des femmes ils seraient encore plus violents.
Wassalam
Des professeurs qui passent tout le temps à faire de la politique et à se disputer des indemnités. La veille école nous manque. Nos eminents professeurs à la retraite ou decedé. Les nouveaux sont tout le temps sur les reseaux sociaux à se valoriser ou à dénigrer le Pastef. À ce qu’il parait il y a 5 deces et d’autres qui sont dans un etat critique. Jusque là aucune explication scientifique.
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