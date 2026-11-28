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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Ngor : un menuisier arrêté après avoir assommé son neveu d’un coup de coupe-coupe à la tête

Une dispute familiale a failli tourner au drame à Ngor. Un menuisier a frappé son neveu à la tête avec un coupe-coupe, le plongeant dans un état grave. La victime a dû être opérée et un certificat médical lui a prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de 35 jours.

Le mis en cause, O. Diouf est âgé de 48 ans. Menuisier de profession et domicilié à Ngor, il a été arrêté le 25 novembre 2026 par la brigade de proximité de Ngor. Il lui est reproché des coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 35 jours au préjudice d'I. Diouf.

Selon F. Seck, mère de la victime, O. Diouf est le petit frère du père d'I. Diouf. Elle explique que son fils et le mis en cause étaient en conflit depuis très longtemps. Le jeudi 19 novembre 2026, une altercation les a opposés au sein de la maison. D'après elle, O. Diouf aurait alors assommé son neveu d'un coup de coupe-coupe à la tête, lui causant une très grave blessure.

La victime a été évacuée en urgence à l'hôpital de Ngor, puis transférée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, où elle a subi une intervention chirurgicale. Dans ces circonstances, la mère a décidé de saisir la justice. Elle a déposé plainte à la brigade, accompagnée d'un certificat médical attestant une ITT de 35 jours.

Convoqué puis entendu par les enquêteurs, O. Diouf a déclaré que le contentieux avec son neveu remontait à très longtemps. Il a ajouté qu'I. Diouf avait fait l'objet de plusieurs plaintes à la brigade pour des faits de violences, de vol et d'usage de stupéfiants, mais qu'il refusait à chaque fois de déférer aux convocations.

Le mis en cause a également affirmé que, tout récemment, son neveu avait attaqué sa femme avec un couteau, après avoir défoncé la porte de leur chambre, puis saccagé tous les biens qui s'y trouvaient. Selon lui, c'est I. Diouf qui l'aurait attaqué en premier avec un couteau, ce qui l'aurait poussé à l'assommer avec un coupe-coupe.

Face à la matérialité des faits, O. Diouf a été placé en garde à vue. De son côté, la victime est hospitalisée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Le certificat médical de 35 jours délivré par le médecin atteste de la gravité de ses blessures. Au terme de l'enquête, le mis en cause a été déféré devant le parquet de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un menuisier de 48 ans, O. Diouf, a été arrêté le 25 novembre 2026 à Ngor pour avoir frappé son neveu à la tête avec un coupe-coupe. - La victime, I. Diouf, a été opérée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et un certificat médical a fixé son ITT à 35 jours. - Le mis en cause a été placé en garde à vue puis déféré devant le parquet de Dakar.