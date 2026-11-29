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Auteur: Seynabou diagne correspondante Kaolack

Nioro: Les populations s'opposent au renouvellement du contrat de Flex Eau

Le collectif "Flex’Eau Dégage " de Gapakh dans le département de Nioro (commune de paoskoto) s’oppose à tout renouvellement du contrat de Flex eau avec l’État du Sénégal. Lors d’un point de presse ce dimanche, les membres du Collectif ont dressé un bilan négatif de la gestion de l'opérateur, plusieurs années après son arrivée en remplacement de l’Asufor.

Il dénonce notamment l’absence d’amélioration de la qualité de l’eau, les difficultés d’accès au réseau et la hausse des tarifs, qui pénalisent les ménages et les maraîchers.

Le collectif pointe également le non-respect des engagements pris en matière d’extension du réseau et de redevances aux collectivités territoriales. Il appelle ainsi les autorités à tirer les conséquences de cette situation avant toute décision de renouvellement du contrat et exige l'arrêt immédiat du contrat entre flex eau et la commune .

Selon Balla Mbaye maire de Paoscoto: " Dans le cahier de charge en ce qui concerne la qualité, les prix, nous avons constaté que tout ce que Flex eau avait pris comme engagements n'a pas été respecté car l'accès est beaucoup plus difficile. Pour avoir un branchement il te faut un à deux mois d'attente quelque soit la proximité de résidence, vous ne pouvez pas payer moins de 50000 FCFA et c'est extrêmement difficile. Nous appelons l'Etat à ne pas renouveler de contrat avec ledit opérateur car il n'a pas respecté ses engagements et il fait souffrir la population".

"Nous demandons a l’État du Sénégal de revenir vers les populations pour des concertations dans la gestion de l’eau pour le bien de tous le monde", a souligné l’édile de Paoscoto.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le collectif "Flex’Eau Dégage" de Gapakh (Nioro, commune de Paoskoto) s'oppose au renouvellement du contrat de Flex Eau avec l'État du Sénégal. - Le collectif dénonce l'absence d'amélioration de la qualité de l'eau, les difficultés d'accès au réseau, la hausse des tarifs et le non-respect des engagements d'extension du réseau et de redevances aux collectivités. - Le maire de Paoscoto, Balla Mbaye, appelle l'État à ne pas renouveler le contrat et demande des concertations avec les populations pour la gestion de l'eau.