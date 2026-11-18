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Auteur: Senewebnews-RP

Nioro : tessons de bouteille dans la bouillie, elle tente d’assassiner sa patronne à cause de son insolence

Une affaire troublante secoue le quartier Darou Salam, à Nioro. Libération rapporte qu’une employée de maison de 20 ans, F. Biteye, a été placée en garde à vue pour empoisonnement et tentative d’assassinat présumés sur sa patronne, M. Sy, âgée de 47 ans. Les faits remontent au 15 novembre. Chargée d’acheter de la bouillie pour son employeuse par le mari de celle-ci, la jeune femme aurait ramassé des tessons de bouteilles, les aurait réduits en poudre avant de les mélanger à la préparation.

Après quelques gorgées, M. Sy a heureusement remarqué la présence de corps étrangers et alerté son époux. Les analyses médicales ont ensuite confirmé la présence de multiples fragments de verre dans l’échantillon.

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Dans un premier temps, glisse la même source, la mise en cause aurait rejeté la responsabilité sur la vendeuse de bouillie avant de reconnaître les faits lors de son audition. Elle aurait justifié son geste par des relations conflictuelles avec sa patronne, qu’elle qualifiait d’« insolente ». Elle a finalement exprimé des regrets et sollicité la clémence de la justice. Une enquête est en cours pour établir toutes les circonstances de cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une employée de maison de 20 ans, F. Biteye, a été placée en garde à vue à Nioro pour empoisonnement et tentative d'assassinat présumés sur sa patronne, M. Sy, 47 ans. - Chargée d'acheter de la bouillie, elle aurait réduit des tessons de bouteille en poudre et les aurait mélangés à la préparation ; les analyses médicales ont confirmé la présence de fragments de verre. - Elle a d'abord rejeté la responsabilité sur la vendeuse avant de reconnaître les faits, justifiant son geste par des relations conflictuelles avec sa patronne qu'elle qualifiait d'« insolente ».