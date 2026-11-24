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Auteur: Senewebnews-RP

Nord-Foire : le fidèle de la mosquée était un voleur

L. Bathily a été déféré au parquet de Dakar pour « vol commis dans un lieu de culte ». Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 novembre, à Nord Foire. Le mis en cause, pourtant fidèle de la mosquée, s’y est introduit par effraction avant d’être surpris en train de prendre la fuite « en passant par une terrasse ».

Rapidement maîtrisé, il était en possession d’un sac contenant un ventilateur, une radio, un écran plat et un tapis de prière. Conduit à la brigade de gendarmerie de la Foire, il a reconnu les faits. Selon Libération, qui relaie l’information, L. Bathily a expliqué avoir voulu revendre les objets dérobés afin de payer son loyer. Il a également rejeté la faute sur Satan avant de lancer : « Je demande la clémence de la Justice. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L. Bathily a été déféré au parquet de Dakar pour « vol commis dans un lieu de culte » après des faits survenus dans la nuit du 22 novembre à Nord-Foire. - Surpris en fuite par une terrasse, il était en possession d’un sac contenant un ventilateur, une radio, un écran plat et un tapis de prière, et a reconnu les faits. - Il a expliqué avoir voulu revendre les objets dérobés pour payer son loyer, a rejeté la faute sur Satan et a demandé la clémence de la Justice.