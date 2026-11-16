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Auteur: Adama SY

Nourrisson tué par excision : Lame, parfum et bleu de linge... les révélations glaçantes de l'enquête

L'affaire du nourrisson de deux jours décédé après une excision présumée au village de Saratou, dans le département de Bakel, connaît de nouveaux développements. Alors que Seneweb avait précédemment rapporté ce drame qui a suscité une vive émotion, l'enquête a permis de révéler de nouveaux éléments sur les circonstances des faits. Deux femmes, dont la grand-mère du bébé, ont été interpellées et placées en garde à vue. En parallèle, l'organisation Tostan relance l'alerte sur la persistance des mutilations génitales féminines malgré les efforts de sensibilisation.

​Les premiers éléments rapportés par Pape Ousseynou Diallo, correspondant de la RFM à Tambacounda, dans le journal de midi de ce lundi 16 novembre 2026, apportent un éclairage supplémentaire sur ce drame. Selon sa correspondance, l'excision aurait été pratiquée par la grand-mère du nourrisson, Dousso Kanté, âgée de 85 ans, avec la complicité présumée de Maïmouna Kanté.

​Les faits se seraient déroulés jeudi, aux environs de 17 heures. La vieille dame aurait demandé à laver le bébé avant de procéder à son excision à l'aide d'une lame. Elle aurait ensuite remis le nourrisson à sa mère, Mariama Kanté, en lui révélant son geste.

​Sous le choc, cette dernière aurait immédiatement alerté son mari. Dans les instants qui ont suivi, la grand-mère aurait tenté de soigner l'enfant à l'aide de parfum et de bleu de linge. Mais l'état du nourrisson s'est rapidement aggravé. Victime d'une forte hémorragie, il a été évacué vendredi, vers 22 heures, au Centre hospitalier régional de Tambacounda. L'enfant n'a malheureusement pas survécu au trajet.

​Sur le plan judiciaire, les suites de l'affaire se précisent. Dousso Kanté et Maïmouna Kanté ont été arrêtées puis placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dianké-Makha. Leur déferrement devant le parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda était annoncé pour ce mardi. Une autopsie était également en cours au moment de la correspondance afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

​Tostan appelle à maintenir la vigilance

​Au-delà des développements judiciaires, ce drame remet au premier plan la question de la persistance de l'excision dans certaines communautés. Réagissant à cette tragédie, l'organisation non gouvernementale Tostan a exprimé sa profonde désolation. Son chargé de coordination, Harouna Sy, a rappelé les graves conséquences sanitaires de cette pratique, notamment les risques d'hémorragie, et appelé les communautés à prendre pleinement conscience de ses dangers.

​Il a également insisté sur les efforts de prévention déployés sur le terrain, à travers des discussions en classe, des échanges communautaires et des rencontres intervillageoises. Des initiatives qui visent à faire évoluer les perceptions et à encourager l'abandon définitif de cette pratique.

​Concernant l'évolution du phénomène au Sénégal, Harouna Sy évoque une baisse significative de la prévalence. Selon les chiffres qu'il avance, celle-ci serait aujourd'hui d'environ 21 % au niveau national et de moins de 13 % chez les jeunes, contre 27 % en 1999.

​Mais ces progrès ne signifient pas pour autant la disparition de la pratique. Le responsable de Tostan reconnaît la persistance de résistances dans certaines communautés, où des croyances continuent notamment d'associer l'excision aux perspectives de mariage des filles.

​À Saratou, la mort d'un nourrisson de deux jours donne une nouvelle dimension à cette réalité. Derrière les chiffres et les campagnes de sensibilisation, ce drame rappelle le prix humain que peuvent coûter des pratiques traditionnelles aux conséquences sanitaires parfois irréversibles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'excision présumée du nourrisson de deux jours à Saratou aurait été pratiquée par sa grand-mère, Dousso Kanté, 85 ans, avec la complicité présumée de Maïmouna Kanté ; les deux femmes ont été placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dianké-Makha. - La grand-mère aurait tenté de soigner l'enfant avec du parfum et du bleu de linge ; victime d'une forte hémorragie, le nourrisson est décédé lors de son évacuation vers le Centre hospitalier régional de Tambacounda. - Tostan, par la voix de Harouna Sy, appelle à maintenir la vigilance et avance une prévalence de l'excision d'environ 21 % au niveau national et de moins de 13 % chez les jeunes, contre 27 % en 1999.