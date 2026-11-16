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Auteur: Aminata SARR

Occupation illégale : 1 636 mendiants, dont 636 étrangers, déguerpis

Le gouvernement du Sénégal a procédé au déguerpissement de 1 636 mendiants des lieux qu’ils occupaient, dont 636 étrangers et 383 Sénégalais interpellés. L’information a été révélée par Guy Marius Sagna, citant le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon lui, ces chiffres figurent dans la réponse des services du ministre Mouhamadou Makhtar Cissé à une question écrite du parlementaire relative à la mendicité des enfants talibés et à l’application de la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005.

Dans sa réponse, le ministère reconnaît toutefois les limites des opérations de déguerpissement menées contre le phénomène. Il relève que « la mendicité, punie d'une peine d'emprisonnement (art. 245 du Code pénal), bénéficie malheureusement d'une tolérance excessive qui en exacerbe la pratique ».

Le département souligne également que, depuis plusieurs décennies, les opérations périodiques de lutte contre la mendicité produisent des résultats mitigés, avec une réinstallation des personnes déguerpies quelques semaines après leur départ.

Le ministère de l’Intérieur préconise ainsi la mise en place d’un plan intégré et holistique pour apporter une réponse durable à cette problématique.

Dans sa publication, Guy Marius Sagna évoque également la réponse du gouvernement à une autre question écrite portant sur l'expression de la haine et de la xénophobie, notamment sur les réseaux sociaux. Il juge cette réponse trop générale et appelle à des actes concrets face à la montée des discours xénophobes en Afrique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le gouvernement du Sénégal a déguerpi 1 636 mendiants, dont 636 étrangers et 383 Sénégalais interpellés, selon Guy Marius Sagna citant le ministère de l'Intérieur. - Le ministère reconnaît les limites des opérations de déguerpissement, la mendicité bénéficiant d'une tolérance excessive et les personnes déguerpies se réinstallant quelques semaines après leur départ. - Le ministère de l'Intérieur préconise un plan intégré et holistique pour une réponse durable à cette problématique.