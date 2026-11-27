Oulampane : La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance condamne l’agression du maire
La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance a fermement condamné l’agression dont a été victime le maire de la commune d’Oulampane, grièvement brûlé dans son sommeil, jeudi 26 novembre 2026, dans le département de Bignona. Dans un communiqué publié ce vendredi 27 novembre, l’organisation dénonce un acte de violence grave et appelle à faire toute la lumière sur cette affaire.
Tout en réaffirmant son engagement contre les violences basées sur le genre, notamment en cette période des 16 jours d’activisme, la Plateforme insiste sur le caractère universel et impartial de ce combat. « Défendre les droits des femmes ne signifie pas que nous cautionnons ou passons sous silence les actes de violences commis par les femmes », précise-t-elle.
L’organisation exprime sa solidarité au maire, à sa famille et aux populations d’Oulampane. Elle appelle également au calme et à la retenue, tout en invitant les autorités judiciaires et sécuritaires à établir les responsabilités. Pour la Plateforme, la paix durable en Casamance commence aussi par la concorde au sein des foyers, le dialogue et le respect mutuel.
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