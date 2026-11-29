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Auteur: SENEWEB NEWS

il y a 42 minutes

Oulampane : le maire Sagar Coly a finalement succombé à ses blessures

​Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé des suites de ses blessures après avoir été grièvement brûlé lors d’une violente agression à son domicile familial.

​Admis en réanimation à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, où il bénéficiait de soins intensifs dans l’attente de son transfert vers la capitale, l’édile a finalement succombé à ses blessures.