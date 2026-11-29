Oulampane : le maire Sagar Coly a finalement succombé à ses blessures
Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé des suites de ses blessures après avoir été grièvement brûlé lors d’une violente agression à son domicile familial.
Admis en réanimation à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, où il bénéficiait de soins intensifs dans l’attente de son transfert vers la capitale, l’édile a finalement succombé à ses blessures.
Commentaires (12)
Ceux qui décèdent par le 🔥 sont des Chahide ils entrent directement au paradis.
Que son âme repose en paix.🙏
Coly.
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