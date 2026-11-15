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Auteur: Adama Sy

Penda Lagare en larmes face aux vidéos virales : Madiambal Diagne évoque une plainte pour lui venir en aide

​En larmes, le Saint Coran à la main, la jeune TikTokeuse Penda Lagare clame son innocence face à une vidéo à caractère sexuel devenue virale sur les réseaux sociaux et à laquelle son image aurait été associée. Dans une séquence particulièrement émouvante, elle dénonce une atteinte à son honneur et accuse des personnes mal intentionnées de chercher à ternir sa réputation. Sa sortie a suscité de nombreux messages de soutien, tandis que Madiambal Diagne s'interroge sur les moyens de l'aider à porter plainte.

​Visiblement bouleversée, la jeune femme rejette catégoriquement toute implication dans les images qui circulent. Le Saint Coran à la main, elle jure de son innocence et invoque Allah pour départager les responsabilités : « Ce n'est pas moi sur la vidéo. Je le jure sur le Saint Coran que je tiens, je le jure devant Allah que ce n'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas moi », affirme-t-elle, en pleurs.

​Dans son témoignage, Penda Lagare dénonce l'association frauduleuse de son identité à cette séquence et fustige une volonté délibérée de nuire à son entourage : « Ils veulent nuire à ma réputation, me déshonorer, déshonorer ma famille, mes proches, ma communauté, ternir mon image et ma dignité. Mais je les laisse avec le Bon Dieu », poursuit-elle.

​La jeune femme va jusqu'à invoquer la justice divine contre les auteurs de cette diffusion : « Si c'est moi sur la vidéo, qu'Allah me punisse, que la malédiction s'abatte sur moi. Et si ce n'est pas moi, que la malédiction de Dieu s'abatte sur les auteurs de cette vidéo, que sa punition s'abatte sur eux. Je ne leur pardonnerai jamais. Je laisse tout entre les mains de Dieu », lance-t-elle.

​ Vague de solidarité et piste judiciaire

​Cette prise de parole poignante a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont manifesté leur solidarité envers la jeune femme, dénonçant l'usurpation présumée de son image et les ravages que de telles dérives numériques peuvent causer.

​Parmi les réactions les plus remarquées figure celle de Madiambal Diagne. Dans une publication mise en ligne sur les réseaux sociaux, l'administrateur général du groupe Avenir Communication a posé une question qui ouvre la voie à une riposte judiciaire : « Comment aider cette fille à porter plainte ? » Une sortie qui témoigne de sa disposition à soutenir la jeune femme dans ses démarches face à la justice.

​Au-delà du cas de Penda Lagare, cette affaire remet en lumière les dangers de l'utilisation abusive de l'image d'autrui et la rapidité avec laquelle des contenus préjudiciables se propagent sur la toile. Car derrière chaque vidéo virale se jouent une réputation, l'honneur d'une famille et une dignité exposée au tribunal populaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Penda Lagare, en larmes avec le Saint Coran à la main, rejette toute implication dans une vidéo à caractère sexuel virale et jure de son innocence. - Elle dénonce une volonté de nuire à sa réputation, à sa famille et à sa communauté, et invoque la justice divine contre les auteurs de la diffusion. - Madiambal Diagne a publié sur les réseaux sociaux : « Comment aider cette fille à porter plainte ? », ouvrant la voie à une riposte judiciaire.