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Penda Lagare en larmes face aux vidéos virales : Madiambal Diagne évoque une plainte pour lui venir en aide

Auteur: Adama Sy

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Penda Lagare en larmes face aux vidéos virales : Madiambal Diagne évoque une plainte pour lui venir en aide

Penda Lagare en larmes face aux vidéos virales : Madiambal Diagne évoque une plainte pour lui venir en aide

​En larmes, le Saint Coran à la main, la jeune TikTokeuse Penda Lagare clame son innocence face à une vidéo à caractère sexuel devenue virale sur les réseaux sociaux et à laquelle son image aurait été associée. Dans une séquence particulièrement émouvante, elle dénonce une atteinte à son honneur et accuse des personnes mal intentionnées de chercher à ternir sa réputation. Sa sortie a suscité de nombreux messages de soutien, tandis que Madiambal Diagne s'interroge sur les moyens de l'aider à porter plainte.

​Visiblement bouleversée, la jeune femme rejette catégoriquement toute implication dans les images qui circulent. Le Saint Coran à la main, elle jure de son innocence et invoque Allah pour départager les responsabilités : « Ce n'est pas moi sur la vidéo. Je le jure sur le Saint Coran que je tiens, je le jure devant Allah que ce n'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas moi », affirme-t-elle, en pleurs.

​Dans son témoignage, Penda Lagare dénonce l'association frauduleuse de son identité à cette séquence et fustige une volonté délibérée de nuire à son entourage : « Ils veulent nuire à ma réputation, me déshonorer, déshonorer ma famille, mes proches, ma communauté, ternir mon image et ma dignité. Mais je les laisse avec le Bon Dieu », poursuit-elle.

​La jeune femme va jusqu'à invoquer la justice divine contre les auteurs de cette diffusion : « Si c'est moi sur la vidéo, qu'Allah me punisse, que la malédiction s'abatte sur moi. Et si ce n'est pas moi, que la malédiction de Dieu s'abatte sur les auteurs de cette vidéo, que sa punition s'abatte sur eux. Je ne leur pardonnerai jamais. Je laisse tout entre les mains de Dieu », lance-t-elle.

Vague de solidarité et piste judiciaire

​Cette prise de parole poignante a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont manifesté leur solidarité envers la jeune femme, dénonçant l'usurpation présumée de son image et les ravages que de telles dérives numériques peuvent causer.

​Parmi les réactions les plus remarquées figure celle de Madiambal Diagne. Dans une publication mise en ligne sur les réseaux sociaux, l'administrateur général du groupe Avenir Communication a posé une question qui ouvre la voie à une riposte judiciaire : « Comment aider cette fille à porter plainte ? » Une sortie qui témoigne de sa disposition à soutenir la jeune femme dans ses démarches face à la justice.

​Au-delà du cas de Penda Lagare, cette affaire remet en lumière les dangers de l'utilisation abusive de l'image d'autrui et la rapidité avec laquelle des contenus préjudiciables se propagent sur la toile. Car derrière chaque vidéo virale se jouent une réputation, l'honneur d'une famille et une dignité exposée au tribunal populaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Penda Lagare, en larmes avec le Saint Coran à la main, rejette toute implication dans une vidéo à caractère sexuel virale et jure de son innocence. - Elle dénonce une volonté de nuire à sa réputation, à sa famille et à sa communauté, et invoque la justice divine contre les auteurs de la diffusion. - Madiambal Diagne a publié sur les réseaux sociaux : « Comment aider cette fille à porter plainte ? », ouvrant la voie à une riposte judiciaire.
Auteur: Adama Sy
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Commentaires (32)

Trier par :
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    Choisir des vrais amis ⭐ Top commentaire il y a 15 heures
    Première chose à cette demoiselle : tout de suite de démarquer de " l'aide" de Madiambal Diagne, il n'est ni vertueux ni honnête. Morale de l'histoire : il faut fuir Tik Tok , Boul KO diegué !
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    Jean-le-fou il y a 15 heures
    Un pestiféré qui signale d'emblée. Di on creuse, la video vient de chez vous. Vous êtes les résidus de la nation.
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    Zookeeper il y a 14 heures
    Courage à elle. Qu’Allah lui vienne en aide.

    Malheureusement il y en aura de plus en plus ce genre d’atteinte grave à l’honneur des personnes. Il y en a tjrs eu mais ça restait des paroles sans preuves. Maintenant des preuves très crédibles peuvent être fabriquées. Ce qui était l’apanage des services secrets tels que le FBI ou le mossad est maintenant à la portée du dernier des idiots.
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    Zookeeper il y a 14 heures
    J’ai toujours détesté l’idée de s"exposer" sur internet mais aujourd'hui c’est presque insensé de le faire.

    Protégez nos femmes, sœurs et filles. L’avenir est sombre.
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    Karamoko il y a 13 heures
    Madiambal n'a jamais été condamné pour corruption de la jeunesse. Je perçois ton camp, celui du fossoyeur de jeunesse.
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    Nit il y a 13 heures
    Va... Jamais capable discernement, pestiféré!
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    King il y a 12 heures
    Même si c'était elle, nul n'a le droit de diffuser vos images privées sur l'espace publique. Alors faut porter plainte ! Comme toi, beaucoup de sénégalais croit croire au Coran. Peu y croit réellement. Il n'y a que mimétisme et hypocrisie dans ce pays.
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    Plainte il y a 12 heures
    Qu'elle aille porter plainte à la DSC.
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    Nianthio il y a 15 heures
    Dites a sonko de dementir ou porter plainte,c est ce que demande Madiambal.
    Vous ignorez la force de frappe de Madiambal mais votre gourou le craint.
    Des commissaires ont ete sanctionnes par ce que Madiambal est sorti du pays
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    Diadora il y a 13 heures
    🤣🤣🤣 force de frappe
    Une personne dont le fils servit une plainte hahah
    Je pense qu’il y a un grand manque de psychatres au Senegal.
    Quand je vois des gens donner de l’importance à Cheikh Yerim Seck, Madiambal Diagne, Diomaye Faye, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Aissatou Diop Fall, Maïmouna Ndour Faye, Adama Gaye, Babacar Gaye, Youssou Ndour et son groupe de presse, imam Khalifa Ndiaye, Aissata Tall Sall, Abdou Rahmane Diouf, Cheikh Issa Sall, Mimi Touré, Fou malade, Abdoul Aziz Diop, Hamidou Anne, Mamadou Sy Tounkara, Moussa Diop, Aminata Mbengue Ndiaye, Mary Teuw Niane, Aldiouma Sow, Ousmane Barro, Abdoulaye Tine, Alioune Tine, Mame Makhtar Gueye, Abdourahmane Diouf, Soya Diagne, Barthelemy Diaz, Khoureychi Thiam, Alpha Thiam, Bamba Fall, Pape Alé Niang.
  • avatar
    Bjd il y a 13 heures
    Si madiambal avait une force de frappe pastef ne serait jamais au pouvoir.
    Votre menteur émérite là il a un effet repoussoir vis à vis des sénégalais. Plus il attaque une personne plus la personne est aimée
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    Nianthio il y a 15 heures
    Madiambal est plus credible que vos parents.
    La terreur de tout pastef c Madiambal
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    Hdj il y a 13 heures
    Faut faire le bilan de la confrontation de pastef (sonko) et madiambal. L'un est deuxième personnalité de l'état. L'autre est passé de milliardaire à fugitif abandonnant femme et enfant.
    Qui est la terreur de qui?
  • avatar
    Ah bon il y a 8 heures
    Je ne suis ni pastef ni apr mais il faut reconnaître que Madiambal est une merde internationale
  • avatar
    Moimem il y a 14 heures
    Quand même. il va falloir que vous fassiez ou disiez que le chose à propos de Madiambal. Officiellement s’entend. Sinon, humainement nous serions en droit de croire à ce qu’il dit avec une assurance déconcertante
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    Xeme il y a 13 heures
    Le seul hic, c'est le soutien de Madiambal. C'est pas bon signe.
  • avatar
    Intelligence artificielle il y a 12 heures
    Avec l’intelligence Artificielle, c’est facile de monter des photos ou videos d’une personne totalement innocente. Elle n’est ni la première victime et ne sera pas la dernière. Il faut des punitions sévères par la justice pour éradiquer ce fléau.
  • avatar
    Zookeeper il y a 11 heures
    Les sanctions nevôt rien éradiquer. The world is cooked.
    Seul un retour aux préceptes de l’islam peut nous sortir de cette galère.
    Qu’Allah nous aide
  • avatar
    Karim-USA il y a 13 heures
    Il ne faut pas accepter l’aide d’un homme en fuite et accusé d’avoir détourné plus de 20 milliards dans un pays extrêmement pauvre. Ensuite, un musulman ne doit jamais se filmer ou se photographier nu. Moi, je suis probablement un de vos futurs Présidents et j'ai déjà eu à faire face à ce genre de chantage. Un jour, il y a un hacker qui me montre une vidéo d’un homme nu avec sur la vidéo ma tête et me menace de publier la vidéo sur tous les réseaux sociaux, dans les médias et de l'envoyer à tous mes amis Facebook. Mais comme j'ai en moi, je lui dit hihhihhi tu n’auras rien et tu peux publier tout de suite, Par la suite, il n'a rien publié et je n’ai pas eu de nouvelles du hacker depuis. Si vous recevez un jour des menaces comme ça, moi, je vous conseille de ne jamais négocier. Ensuite, respectez votre religion et ne jamais se filmer ou se photographier nu(e), ne jamais regarder de film por-no
  • avatar
    Le Vrai il y a 12 heures
    Vous qui ne voulez pas et ne souhaitez pas que Madiambal vienne en aide à cette personne, exigez alors du bureau politique de Pastef et de son président de voler au secours de cette dame. Faies signer une pétition pour qu'elle bénéficie de l'aide Sonko. Demandez aux dirigeants de Pastef de proposer leur aide. Si vous en êtes pas capables, alors taisez-vous.

    Le Vrai.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 10 heures
    le golo et l'IA......
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 9 heures
    Pastef et de son président .le profiteur de gamine, un detritus sans moral.tu dois etre un grand malade
  • avatar
    Abdoulaye Diop SILLA il y a 9 heures
    Madianbal toi aussi!!!
    Tu es un fuyard et tu parles de plainte!!!
    On est où là !!!
    Tu es complètement taré et c'est l'état français qui est la cause de tout cela! Il faut l'extrader illico presto et comme ça il va la fermer!!!
  • avatar
    DSC il y a 5 heures
    Pourtant des dizaines de milliers d'innocents sont, comme elle ,victimes de cyberharcèlement de chantages à la sextape et aux sextos etc....Kocc barma et d'autres cybercriminels ont récemment fait la une des médias et sont actuellement aux prises avec la justice.Pourquoi alors devoir s'émouvoir particulièrement plus pour elle, que pour d'autres ?Pourquoi ne suit-elle pas la démarche normale ,d'aller déposer plainte à la police ou à la gendarmerie?La DSC Divison Spéciale de la Cybersécurité est préposée à son cas spécifique .A quoi cela sert-il de continuer son cinéma sur TIK-TOK (l'origine de tous ses problèmes),brandissant le Saint Coran ,jurant,menaçant ,maudissant .... etc..Non seulement elle provoque ,attise ,allèche la curiosité de tous les pervers qui voudront confronter la véracité de ses allégations mais elle permet même à des débris politiques et moraux ;des criminels financiers en cavale ,mulitipliant eux-mêmes les procédures judiciaires,les charognards - égorgeurs de leur propre peuple ,de tenter de se refaire une virginité en proposant leur aide...
    Un peu de pudeur way Madame!!!
  • avatar
    Question il y a 5 heures
    Elle est de quel pays celle-la ???

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