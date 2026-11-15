Penda Lagare en larmes face aux vidéos virales : Madiambal Diagne évoque une plainte pour lui venir en aide
En larmes, le Saint Coran à la main, la jeune TikTokeuse Penda Lagare clame son innocence face à une vidéo à caractère sexuel devenue virale sur les réseaux sociaux et à laquelle son image aurait été associée. Dans une séquence particulièrement émouvante, elle dénonce une atteinte à son honneur et accuse des personnes mal intentionnées de chercher à ternir sa réputation. Sa sortie a suscité de nombreux messages de soutien, tandis que Madiambal Diagne s'interroge sur les moyens de l'aider à porter plainte.
Visiblement bouleversée, la jeune femme rejette catégoriquement toute implication dans les images qui circulent. Le Saint Coran à la main, elle jure de son innocence et invoque Allah pour départager les responsabilités : « Ce n'est pas moi sur la vidéo. Je le jure sur le Saint Coran que je tiens, je le jure devant Allah que ce n'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas moi », affirme-t-elle, en pleurs.
Dans son témoignage, Penda Lagare dénonce l'association frauduleuse de son identité à cette séquence et fustige une volonté délibérée de nuire à son entourage : « Ils veulent nuire à ma réputation, me déshonorer, déshonorer ma famille, mes proches, ma communauté, ternir mon image et ma dignité. Mais je les laisse avec le Bon Dieu », poursuit-elle.
La jeune femme va jusqu'à invoquer la justice divine contre les auteurs de cette diffusion : « Si c'est moi sur la vidéo, qu'Allah me punisse, que la malédiction s'abatte sur moi. Et si ce n'est pas moi, que la malédiction de Dieu s'abatte sur les auteurs de cette vidéo, que sa punition s'abatte sur eux. Je ne leur pardonnerai jamais. Je laisse tout entre les mains de Dieu », lance-t-elle.
Vague de solidarité et piste judiciaire
Cette prise de parole poignante a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont manifesté leur solidarité envers la jeune femme, dénonçant l'usurpation présumée de son image et les ravages que de telles dérives numériques peuvent causer.
Parmi les réactions les plus remarquées figure celle de Madiambal Diagne. Dans une publication mise en ligne sur les réseaux sociaux, l'administrateur général du groupe Avenir Communication a posé une question qui ouvre la voie à une riposte judiciaire : « Comment aider cette fille à porter plainte ? » Une sortie qui témoigne de sa disposition à soutenir la jeune femme dans ses démarches face à la justice.
Au-delà du cas de Penda Lagare, cette affaire remet en lumière les dangers de l'utilisation abusive de l'image d'autrui et la rapidité avec laquelle des contenus préjudiciables se propagent sur la toile. Car derrière chaque vidéo virale se jouent une réputation, l'honneur d'une famille et une dignité exposée au tribunal populaire.
Commentaires (32)
Malheureusement il y en aura de plus en plus ce genre d’atteinte grave à l’honneur des personnes. Il y en a tjrs eu mais ça restait des paroles sans preuves. Maintenant des preuves très crédibles peuvent être fabriquées. Ce qui était l’apanage des services secrets tels que le FBI ou le mossad est maintenant à la portée du dernier des idiots.
Protégez nos femmes, sœurs et filles. L’avenir est sombre.
Vous ignorez la force de frappe de Madiambal mais votre gourou le craint.
Des commissaires ont ete sanctionnes par ce que Madiambal est sorti du pays
Une personne dont le fils servit une plainte hahah
Je pense qu’il y a un grand manque de psychatres au Senegal.
Quand je vois des gens donner de l’importance à Cheikh Yerim Seck, Madiambal Diagne, Diomaye Faye, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Aissatou Diop Fall, Maïmouna Ndour Faye, Adama Gaye, Babacar Gaye, Youssou Ndour et son groupe de presse, imam Khalifa Ndiaye, Aissata Tall Sall, Abdou Rahmane Diouf, Cheikh Issa Sall, Mimi Touré, Fou malade, Abdoul Aziz Diop, Hamidou Anne, Mamadou Sy Tounkara, Moussa Diop, Aminata Mbengue Ndiaye, Mary Teuw Niane, Aldiouma Sow, Ousmane Barro, Abdoulaye Tine, Alioune Tine, Mame Makhtar Gueye, Abdourahmane Diouf, Soya Diagne, Barthelemy Diaz, Khoureychi Thiam, Alpha Thiam, Bamba Fall, Pape Alé Niang.
Votre menteur émérite là il a un effet repoussoir vis à vis des sénégalais. Plus il attaque une personne plus la personne est aimée
La terreur de tout pastef c Madiambal
Qui est la terreur de qui?
Seul un retour aux préceptes de l’islam peut nous sortir de cette galère.
Qu’Allah nous aide
Le Vrai.
Tu es un fuyard et tu parles de plainte!!!
On est où là !!!
Tu es complètement taré et c'est l'état français qui est la cause de tout cela! Il faut l'extrader illico presto et comme ça il va la fermer!!!
Un peu de pudeur way Madame!!!
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