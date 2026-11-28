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Auteur: Yandé DIOP

Petite enfance : « Éliminer les inégalités dès le berceau », le pari des 1 000 premiers jours

La qualité de l'accompagnement durant les 1 000 premiers jours de vie est déterminante pour le développement de l'enfant et la réduction des inégalités sociales. Selon Fatou Diallo, directrice générale de l'Institut Académique des Bébés, il est urgent de mieux former les adultes qui entourent les tout-petits. Une ambition que l'institution entend renforcer avec le lancement de sa plateforme numérique IAB Connect.

En effet, les inégalités commencent-elles dès le berceau ? Pour la directrice générale de l'Institut Académique des Bébés (IAB), la réponse appelle à une prise de conscience collective. Les 1 000 premiers jours de vie, de la conception jusqu'aux deux ans de l'enfant, constituent une période décisive pour son développement et son avenir. C'est durant cette étape que se construisent les premières bases de son bien-être, de son apprentissage et de son épanouissement.

« Investir dans la petite enfance, c'est réduire les inégalités dès le berceau. C'est investir dans l'avenir de notre société », défend-elle. Un plaidoyer qui met l'accent sur la responsabilité des adultes dans la construction d'un environnement favorable à l'épanouissement des enfants. Pour la directrice générale, accompagner un enfant ne relève pas uniquement de l'affection ou de la bonne volonté. Cela exige également des connaissances solides, des compétences spécifiques et une posture adaptée à ses besoins.

« Pour accompagner convenablement un enfant, il ne suffit pas d'être passionné ou d'avoir de la bonne volonté. Il faut également des connaissances, des compétences, une posture professionnelle adaptée et une véritable compréhension de ses besoins », insiste-t-elle.

En d'autres termes, la qualité du développement de l'enfant dépend aussi de la préparation de ceux qui l'entourent au quotidien. Parents, professionnels de la petite enfance et futurs encadreurs ont besoin d'être suffisamment outillés pour répondre aux besoins des tout-petits. L'ignorance, le manque de formation ou les pratiques inadaptées peuvent en effet compromettre la qualité de cet accompagnement.

Rendre la formation accessible à tous

Malgré les progrès enregistrés, les défis restent considérables. L'accès à une formation de qualité demeure difficile pour de nombreux professionnels et futurs professionnels. Les contraintes géographiques, le manque de temps ainsi que les obligations personnelles et professionnelles constituent autant de freins à leur apprentissage et à leur perfectionnement.

« Malgré les améliorations, les inégalités persistent. Tant les enjeux et les défis restent grands », reconnaît la directrice générale. D'où la nécessité, selon elle, de construire un véritable écosystème autour de la petite enfance, en renforçant les compétences des adultes et en multipliant les possibilités de formation. « Nous devons donc réfléchir à de nouvelles façons de rendre la formation plus accessible, plus souple et mieux adaptée aux réalités de ceux et de celles qui souhaitent se former », plaide-t-elle.

C'est dans cette perspective que l'Institut Académique des Bébés a lancé IAB Connect, une plateforme numérique destinée à rapprocher la formation des apprenants. L'outil propose un parcours d'apprentissage structuré, avec des ressources et des activités adaptées aux besoins des participants. L'ambition est de faire du numérique un levier de démocratisation de la formation, sans perdre de vue l'essentiel : « l'humain, l'enfant et la qualité de son accompagnement ».

La phase actuelle de déploiement permettra à l'institution d'observer les usages, de recueillir les premières impressions des participants et d'identifier les ajustements nécessaires avant un éventuel élargissement du dispositif. Au-delà de cette innovation numérique, le message porté par l'IAB est clair : lutter contre les inégalités dès les premières années de vie suppose de ne laisser ni les enfants ni les adultes qui les accompagnent au bord du chemin. Car offrir à chaque enfant les mêmes chances de départ commence aussi par mieux former ceux qui prennent soin de lui.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatou Diallo, directrice générale de l'Institut Académique des Bébés, estime qu'il faut mieux former les adultes qui entourent les tout-petits durant les 1 000 premiers jours. - L'IAB a lancé la plateforme numérique IAB Connect pour rendre la formation plus accessible, souple et adaptée aux réalités des apprenants. - La phase actuelle de déploiement doit permettre d'observer les usages et de recueillir les premières impressions avant un éventuel élargissement du dispositif.