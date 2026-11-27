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Auteur: Seneweb-Com

Plan Diomaye pour la Casamance : la coordonnatrice du PUMA inspecte des écoles à Goudomp et fait le point sur ses 6,4 milliards de FCFA d'investissements

La coordonnatrice nationale du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), Ndèye Marième Samb, a poursuivi sa tournée de terrain en Casamance ce jeudi 26 novembre 2026, avec une étape consacrée aux écoles élémentaires de Bindaba 2 et de Bantacountou, situées dans le département de Goudomp (région de Sédhiou). Ces infrastructures scolaires ont été réalisées dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance afin de renforcer l’accès des populations locales à des services éducatifs de proximité.

​Au-delà du volet éducatif, l’intervention du PUMA dans ces deux localités porte également sur l’accompagnement des personnes déplacées de retour. Celles-ci bénéficient d’une distribution de kits de construction comprenant notamment du ciment, des tôles, des lattes, des portes et des clous, destinés à faciliter la réhabilitation de leurs habitations et à consolider leur réinstallation durable.

​Sur le plan financier et opérationnel, le bilan d'étape présenté par Ndèye Marième Samb fait état d'une mobilisation de 6,4 milliards de francs CFA depuis le lancement du Plan Diomaye pour la Casamance. Avec un taux d’exécution atteignant désormais 75 % de ses engagements, le PUMA confirme l’état d’avancement soutenu de ses réalisations au profit des populations des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La coordonnatrice nationale du PUMA, Ndèye Marième Samb, a inspecté les écoles élémentaires de Bindaba 2 et Bantacountou à Goudomp (Sédhiou), réalisées dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. - Le PUMA distribue aux personnes déplacées de retour des kits de construction (ciment, tôles, lattes, portes, clous) pour réhabiliter leurs habitations. - Le bilan fait état de 6,4 milliards de FCFA mobilisés depuis le lancement du Plan, avec un taux d'exécution de 75 % dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.