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Auteur: Seneweb-News

Planification des activités de 2027 : L'Agence de Développement municipal se recentre sur la performance et l'impact territorial

En s’inscrivant dans une tradition de planification, l’Adm renvoie à ses différents partenaires, un message institutionnel centré autour de la performance. S’y ajoute un contexte tendu qui impose la recherche de l’impact pour mieux démontrer son ancrage dans les politiques territoriales urbaines. La finalité est d’apporter aux municipalités un soutien et un support technique à la dimension des attentes de développement.

L’Agence de Développement municipal (ADM) vient de boucler les travaux de son atelier annuel consacré à l’élaboration du Programme de Travail et Budget Annuel pour l’année 2027. Présidée par le Directeur Général, le Docteur Mamouth Diop, cette rencontre de trois jours a jeté les bases d’un recentrage autour de l’impact territorial en lien avec la performance dans la mise en œuvre des opérations de développement. Cette option se justifie par la recherche d’innovation territoriale au regard d’un contexte d’intervention marqué par des contraintes de divers ordres.

C’est ainsi que le Directeur Général a rappelé l'importance d'une planification réaliste, axée sur la performance et l'optimisation des ressources financières et techniques.

La démarche d’élaboration du PTBA s'inscrit dans la continuité des efforts de planification stratégique de l'institution, en alignement avec la Stratégie nationale de Développement et le Plan stratégique de Développement 2026-2030. Ce dernier vise une résilience territoriale inclusive et durable.

Les échanges, ont mis en évidence, la nécessité de mettre un focus sur les contraintes de la mise en œuvre des différents programmes majeurs tels que le PACASEN, le SERRP, le PROGEP 2 et l’ADEM 2. Ces derniers ont été exécutés en fonction des ressources effectivement mobilisées et engagées. La contrainte financière et budgétaire a été une lame de fond de la mise en œuvre des activités de l’année 2026. Tous les projets et programmes cités ont connu des retards de mise à disposition de la contrepartie nationale. Ce qui a autorisé quelques ajustements programmatiques pour arriver à des niveaux de réalisation technique acceptables.

Pour l'année 2027, l'Agence de Développement municipal fixe plusieurs orientations prioritaires. Sur le plan institutionnel et réglementaire, l'agence entend renforcer son positionnement dans les politiques publiques en s'engageant dans la formulation d'un nouveau programme d'appui à la décentralisation dans le cadre de la Réforme de l'Acte 4et en accompagnant le déploiement des pôles territoires, dans le renforcement de la résilience urbaine et le développement des opportunités économiques au sein des territoires.

Au niveau technique et organisationnel, la priorité sera accordée à l'animation territoriale, à l'évaluation et la diffusion des résultats des projets arrivant à terme, ainsi qu'à la mise en place d'une stratégie globale de capitalisation des données. En ce qui concerne l'aspect budgétaire et partenarial, l'agence ambitionne de diversifier ses sources de financement. Cette option s’appuiera sur le renforcement de son rôle d'instrument financier pour les collectivités territoriales, la poursuite du processus d'accréditation au Fonds Vert Climat, la validation de l'étude portant sur le Fonds d'investissement territorial et la poursuite d’une recherche partenariale basée sur des modèles hybrides public-privé.

En concluant son discours d'ouverture, le Dg de l’Adm a salué les efforts déployés par l’Etat du Sénégal, malgré les tensions budgétaires. Il a mis en évidence le rôle majeur joué par la tutelle technique, à savoir le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, dans le leadership institutionnel, pour une mise en œuvre correcte de toutes les opérations de l’Agence.

Enfin, il a salué l'engagement et le professionnalisme des équipes, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de résilience urbaine du gouvernement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Agence de Développement municipal (ADM) a bouclé les travaux de son atelier annuel d’élaboration du Programme de Travail et Budget Annuel pour 2027, présidé par son Directeur Général, le Docteur Mamouth Diop. - Le Directeur Général a rappelé l’importance d’une planification réaliste, axée sur la performance et l’optimisation des ressources financières et techniques. - Pour 2027, l’ADM fixe plusieurs orientations prioritaires, notamment renforcer son positionnement dans les politiques publiques, diversifier ses sources de financement et poursuivre le processus d’accréditation au Fonds Vert Climat.