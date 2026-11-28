Plateau : une sans-abri d’environ 80 ans, souffrant de troubles mentaux, retrouvée morte
Hier, vendredi 27 novembre 2026, vers 13 heures, la découverte d'un corps sans vie a été signalée à la rue Galandou Diouf X Raffenel, au Plateau. Une enquête a été ouverte par les services de police.
La défunte a été identifiée comme étant M. N. Paye, âgée d'environ 80 ans. Atteinte de troubles mentaux, elle squattait cette rue.
M. N. Paye gisait à même le sol, sur le dos, devant la porte d'un magasin à usage commercial. Son corps était recouvert d'un pagne blanc. L'examen de la dépouille n'a révélé aucune trace de lutte ni de violence.
Entendu sur les faits, S. Diouf, agent de sécurité chargé de la surveillance de ce magasin, a expliqué que c'est vers 13 heures qu'il aurait constaté que la vieille dame ne donnait plus aucun signe de vie. Il aurait aussitôt prévenu les secours, avant d'informer le commissariat d'arrondissement du Plateau.
Les Sapeurs-pompiers ont transporté le corps vers une structure hospitalière, où une autopsie doit être réalisée afin d'établir les causes du décès. Le parquet a été avisé de l'affaire. L'enquête ouverte devra déterminer les circonstances exactes de la mort de M. N. Paye.
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