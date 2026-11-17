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Auteur: Astou Sow (correspondante Podor)

Podor : Les élèves sensibilisés aux gestes de premiers secours en cas d’accident de la route

Le lycée El Hadji Baba Diongue de Podor a accueilli, ce matin, une activité de sensibilisation et de démonstration pratique consacrée aux gestes de premiers secours en cas d’accident de la circulation. Organisée sous l’impulsion du préfet de Podor, Amadoune Diop, cette initiative s’inscrit dans le cadre des journées départementales dédiées à la lutte contre les accidents routiers.

La rencontre a enregistré la participation de plusieurs autorités administratives et éducatives, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie de Podor, ainsi que des enseignants et des élèves venus nombreux assister à l’activité.

La cérémonie a débuté par une levée des couleurs, avant de laisser place à une séance de démonstration pratique animée par les pompiers. À travers des exercices de simulation, ces derniers ont montré aux participants les gestes essentiels à adopter face à une victime d’accident de la route, les précautions à prendre et les techniques appropriées pour lui porter secours en attendant une prise en charge médicale.

Une séance à forte portée pédagogique destinée à renforcer les capacités des élèves et des acteurs de la sécurité routière face aux situations d’urgence.

La rencontre s’est poursuivie avec les allocutions de Mamadou Alpha Baldé, le proviseur du lycée El Hadji Baba Diongue, et Modou Ndiaye, l'inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Podor. Les deux responsables ont souligné l’importance de cette initiative dans la sensibilisation des jeunes et de la communauté éducative à la prévention des accidents de la circulation et à la maîtrise des gestes qui sauvent.

À travers cette activité, les autorités départementales entendent renforcer la culture de la prévention et développer les réflexes de secours au sein des populations, particulièrement chez les jeunes. Car face aux accidents de la route, savoir réagir vite et correctement peut faire toute la différence et contribuer à sauver des vies.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le lycée El Hadji Baba Diongue de Podor a accueilli une activité de sensibilisation et de démonstration pratique sur les gestes de premiers secours en cas d'accident de la circulation. - Organisée sous l'impulsion du préfet de Podor, Amadoune Diop, cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées départementales dédiées à la lutte contre les accidents routiers. - Les pompiers ont animé une séance de démonstration pratique montrant les gestes essentiels à adopter face à une victime d'accident de la route.