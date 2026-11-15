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Podor : Un corps sans vie repêché dans le fleuve à Gayo

Auteur: Astou Sow (correspondante Seneweb)

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Podor : Un corps sans vie repêché dans le fleuve à Gayo

Podor : Un corps sans vie repêché dans le fleuve à Gayo

Une macabre découverte a été faite dans le fleuve Sambanta , à hauteur de Gayo, dans le département de Podor. Des pêcheurs, partis exercer leur activité aux environs de 19 heures, ont découvert un corps sans vie flottant dans les eaux.

Il s’agit d’un homme âgé d’au moins 24 ans, dont l’identité reste pour le moment inconnue.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Ndioum s’est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps a ensuite été inhumé sur place ,en raison de l’état de petrifaction très avancé.

Auteur: Astou Sow (correspondante Seneweb)
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Commentaires (1)

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    Freeze il y a 18 heures
    Le même lieu où est mort mon petit frère. Il aurait eu 34 ans cette année

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