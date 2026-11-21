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Auteur: Senewebnews-RP

Podor : une femme enceinte violée en pleine brousse, quatre jeunes arrêtés

Le 16 novembre, F.B. Diallo s'est présentée à la brigade d'Aéré Lao avec ses frères. Cette femme mariée, enceinte de deux mois, a dénoncé une agression sexuelle. Elle a été battue puis violée à tour de rôle par quatre jeunes bergers, pointe Libération.

D’après la même source, les faits ont eu lieu dans la brousse de Roumdé Diawbé (Podor), alors qu'elle ramassait du bois de chauffe. La victime, citée par le journal, dit connaître l'un de ses agresseurs. Après leur forfait, les suspects ont fui en Mauritanie. Convaincus par leurs parents, ils sont revenus et ont été remis aux gendarmes, précise Libération.

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Les quatre mis en cause - I. Ly, A. K. Dia, A. B. Diallo et A. Boly - sont tous passés aux aveux. Trois d'entre eux ont reconnu l'avoir « surprise par derrière, ceinturée et mise à terre », rapporte le quotidien d'information.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une femme enceinte de deux mois a dénoncé avoir été battue puis violée à tour de rôle par quatre jeunes bergers dans la brousse de Roumdé Diawbé (Podor), alors qu'elle ramassait du bois de chauffe. - Après les faits, les suspects ont fui en Mauritanie avant de revenir, convaincus par leurs parents, et d'être remis aux gendarmes. - Les quatre mis en cause sont tous passés aux aveux, trois ayant reconnu l'avoir « surprise par derrière, ceinturée et mise à terre ».