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Auteur: Astou Sow

il y a 1 jour

Point E : Deux présumés agresseurs arrêtés après une tentative d’arrachage de sac sur la Corniche-Ouest

Les éléments du commissariat d’arrondissement du Point E ont interpellé deux individus soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence en réunion à bord d’un scooter. Les suspects, qui ont chuté lors de leur tentative de fuite, ont été maîtrisés par des citoyens avant d’être remis à la police.

Le commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le vendredi 4 juillet 2026, à l’interpellation de deux individus pour une affaire de vol avec violence commis en réunion avec usage d’un moyen de locomotion.

Les faits se sont produits aux environs de 12 h 50 sur la Corniche-Ouest, au niveau d’Estel Mermoz, à hauteur du domicile de M. Pierre Goudiaby Atépa. Alertés d’une agression en cours, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux où ils ont sécurisé la victime, une femme domiciliée à Mermoz.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime marchait sur le trottoir en compagnie d’une amie, son sac porté en bandoulière, lorsque deux individus circulant à bord d’un scooter ont tenté de le lui arracher avec violence.

Dans leur manœuvre, les deux présumés agresseurs ont perdu le contrôle de leur engin et sont tombés. Ils ont aussitôt été maîtrisés par des passants intervenus pour porter assistance à la victime, avant l’arrivée des policiers qui les ont interpellés.

Conduits dans les locaux du commissariat, les deux suspects ont été soumis à un interrogatoire au cours duquel ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, selon des sources policières.

À l’issue de l’enquête, ils ont été déférés au parquet où ils devront répondre des faits de vol avec violence commis en réunion avec usage d’un moyen de locomotion.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux individus ont été arrêtés par le commissariat du Point E pour vol avec violence en réunion sur la Corniche-Ouest. - Les suspects ont chuté de leur scooter lors de la tentative d’arrachage de sac et ont été maîtrisés par des citoyens. - Ils ont reconnu les faits lors de l’interrogatoire et ont été déférés au parquet.