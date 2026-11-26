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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Pont de la Foire : comment un fonctionnaire s'est fait voler son téléphone de fonction

Un menuisier de 24 ans, M. Sakho, a été interpellé le 24 novembre 2026 au quartier « Léona », à Grand Yoff, par les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff. Il est soupçonné d'avoir volé l'iPhone 13 Pro de fonction d'un fonctionnaire, au pont de la Foire, pendant la finale des navétanes de Grand Yoff.

Le vol : un appel, une vitre entrouverte, une foule

Les faits remontent au 19 novembre 2026. Ce jour-là, L. Ndiaye, qui se dit fonctionnaire, a déposé une lettre-plainte contre X pour le vol de son téléphone portable de fonction, un iPhone 13 Pro.

Entendu par les enquêteurs, le plaignant a déclaré que le vol se serait produit le jour même, vers 17 heures. Il aurait immobilisé son véhicule à hauteur du pont de la Foire pour répondre à un appel, en laissant la vitre de la portière entrouverte. Au même moment, un groupe de supporters s'était rassemblé à l'occasion de la finale de football des navétanes de Grand Yoff, délocalisée au stade municipal de Yoff.

Selon le plaignant, un individu aurait profité de cet attroupement pour soustraire le téléphone du véhicule, avant de se fondre dans la foule. Il l'a décrit comme un jeune homme mince, au teint clair. Il portait, au moment des faits, un pantalon de treillis et un tee-shirt noir orné sur le devant de l'effigie d'une personne.

Les enquêteurs ont mené des investigations dans les milieux réputés abriter des délinquants à Grand Yoff. Elles ont permis d'identifier un individu répondant au nom de « Sakho », défavorablement connu du service pour des agissements similaires. Il a été interpellé le 24 novembre 2026 au quartier « Léona ».

Interrogé sur les faits, M. Sakho a d'abord nié toute participation. Il a soutenu qu'il n'était pas présent sur les lieux au moment du vol. Il a pourtant été formellement reconnu par la victime lors d'une séance de présentation de suspect à témoin.

Une perquisition a ensuite été effectuée à son domicile. Les policiers y ont découvert des vêtements correspondant au signalement fourni par le plaignant. Face à ces éléments, le mis en cause a fini par admettre les faits. Il a déclaré avoir « bazardé » le téléphone à « Vil Prix », au marché de Colobane, sans donner plus de précisions.

M. Sakho a été placé en garde à vue pour vol. L'enquête ouverte se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un menuisier de 24 ans, M. Sakho, a été interpellé le 24 novembre 2026 à Grand Yoff pour le vol d'un iPhone 13 Pro de fonction. - Le plaignant, L. Ndiaye, affirme que le vol a eu lieu le 19 novembre 2026 au pont de la Foire, alors que la vitre de son véhicule était entrouverte pendant la finale des navétanes. - M. Sakho, reconnu par la victime et retrouvé avec des vêtements correspondant au signalement, a admis les faits et dit avoir revendu le téléphone à « Vil Prix » au marché de Colobane.