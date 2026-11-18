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Auteur: Senewebnews-RP

Port de Dakar : il paie plus de 19 millions FCFA pour un poste à 2,5 millions par mois

La Division des investigations criminelles (DIC) a arrêté D. Fall, un prétendu géotechnicien de 30 ans, pour escroquerie présumée et faux et usage de faux portant sur un préjudice de 19.203.650 francs CFA.

Selon Libération, les faits remontent à mars 2025. Le mis en cause aurait promis à un plaignant un poste de directrice au Port autonome de Dakar (PAD) pour son épouse, assorti d'un salaire mensuel de 2,5 millions. D. Fall aurait d'abord encaissé 12.163.650 FCFA au titre de « frais de dossier ». En contrepartie, il aurait remis à la bénéficiaire un diplôme de BTS et promis un stage de 15 jours dans une entreprise minière au Ghana. Il aurait ensuite réclamé 7 millions supplémentaires pour, selon ses explications, « débloquer le dossier au niveau du ministère de l'Éducation nationale ».

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Mais les vérifications du plaignant auraient rapidement révélé la supercherie : le diplôme était faux et aucun document n'avait été enregistré au nom de son épouse. Sommé de rembourser les sommes perçues, D. Fall a « organisé son injoignabilité », rapporte le journal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La DIC a arrêté D. Fall, 30 ans, pour escroquerie présumée et faux et usage de faux portant sur 19.203.650 FCFA. - Il aurait promis un poste de directrice au Port autonome de Dakar à 2,5 millions FCFA par mois, encaissé 12.163.650 FCFA de « frais de dossier », remis un faux diplôme de BTS et réclamé 7 millions supplémentaires. - Les vérifications ont révélé que le diplôme était faux et aucun document enregistré au nom de l'épouse ; sommé de rembourser, D. Fall a organisé son injoignabilité.