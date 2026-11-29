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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Pour échapper au contrôle de la sûreté urbaine : Un chauffeur heurte le mur du camp Leclerc

Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2026, vers 3 h, des éléments de la sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar en patrouille au niveau du CICES, ont repéré une Toyota Prado immatriculée à Dakar qu'ils ont jugé suspecte. Ils ont alors voulu procéder à un contrôle. À peine sont-ils arrivés à hauteur de la voiture, son conducteur a démarré en trombe.

Une course-poursuite jusqu'au camp Leclerc

Une course-poursuite s'est engagée et s'est achevée au niveau du campLeclerc. Le conducteur y a terminé sa course en heurtant un pan du mur de clôture du camp, qu'il a endommagé avant d'être immobilisé et appréhendé par les policiers. L'individu ne présentait ni blessure ni affection apparente. Le chef de poste du camp Leclerc a été informé par la sentinelle, afin le constat d'usage.

La fouille du véhicule a permis de découvrir, dans l'habitacle, une machette et une canette de boisson alcoolisée vide. Son conducteur a été identifié sous le nom d'I. Faye, âgé de 31 ans. Il se dit responsable marketing et communication domicilié à la Zac Mbao.

Il a déclaré aux policiers avoir pris le véhicule au niveau de leur garage de mécanique situé aux Parcelles-Assainies, pour un essai. Il a également soutenu être titulaire d'un permis de conduire, sans toutefois être en mesure de le présenter. Interrogé sur son attitude, il a expliqué avoir pris la fuite par peur, croyant avoir affaire à des personnes malintentionnées.

Il a ensuite été conduit au commissariat central de Dakar, où il a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. I. Faye a néanmoins été placé en garde à vue pour complément d'enquête. Le procureur de la République a été informé.

Le camp Leclerc, une installation militaire et de gendarmerie

Pour rappel, le camp Leclerc de Dakar est une installation militaire et de gendarmerie située dans la zone de Liberté 6/Front de terre. Il a été officiellement rebaptisé camp Général Idrissa Fall depuis le 30 janvier 2018. Il abrite des unités et des logements militaires, ainsi que des installations liées à la gendarmerie nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2026 vers 3 h, des éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont repéré au niveau du CICES une Toyota Prado immatriculée à Dakar jugée suspecte. - Le conducteur a démarré en trombe, une course-poursuite s'est engagée et s'est achevée au camp Leclerc où il a heurté un pan du mur de clôture avant d'être immobilisé et appréhendé. - La fouille du véhicule a permis de découvrir une machette et une canette de boisson alcoolisée vide ; le conducteur, identifié comme I. Faye, 31 ans, a été placé en garde à vue pour complément d'enquête.