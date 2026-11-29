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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Pour éviter son arrestation : le « yoss » Mouhamed Thiam avait sauté du premier étage pour échapper à la BR

Seneweb en sait un peu plus sur le film de l'arrestation de Mouhamed Thiam. Selon nos sources, ce célèbre moniteur de sport a été localisé à Malika. Ainsi, dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire du juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes en civil, à bord d'un véhicule banalisé, se sont rendus sur place.

Face aux éléments de la BR de Keur Massar, Mouhamed Thiam a tout bonnement sauté du premier étage pour s'échapper. Malheureusement pour lui, il a subi une fracture. Évacué à l'hôpital, il y a reçu les soins nécessaires avant qu'on ne lui pose un plâtre.

Placé en garde à vue, ainsi que les autres interpellés, il pourrait être présenté au magistrat instructeur lundi prochain.

Le moniteur de sport est un sujet actif (« yoss »), d'après nos sources.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mouhamed Thiam a été localisé à Malika et les gendarmes s'y sont rendus dans le cadre d'une délégation judiciaire du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. - Face aux éléments de la BR de Keur Massar, il a sauté du premier étage pour s'échapper et a subi une fracture. - Évacué à l'hôpital et plâtré, il a été placé en garde à vue et pourrait être présenté au magistrat instructeur lundi prochain.