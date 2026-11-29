societe

Auteur: Yande Diop

Prix de la viande et pouvoir d’achat : « Il n’y a pas de solution miracle », prévient Bassirou Diomaye Faye

Interpellé par la presse sur la flambée du prix de la viande, les difficultés des familles à assurer trois repas quotidiens et la persistance de la vie chère, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a défendu la politique économique de son gouvernement en marge de sa tournée dans le Sénégal oriental. Entre une facture de subventions énergétiques passée à 790 milliards de francs CFA sous l’effet des tensions internationales et la nécessité de réduire la dépendance aux importations, le chef de l’État écarte toute « solution miracle » et parie sur l’augmentation de la production locale.

​La vie chère reste une préoccupation majeure des Sénégalais, et le président Bassirou Diomaye Faye assure en avoir pleinement conscience. Interrogé par la presse en marge de sa tournée dans le Sénégal oriental sur les difficultés quotidiennes des ménages, le chef de l'État a tenu à apporter des explications tout en défendant les arbitrages économiques de son gouvernement.

​« Tout le monde voit qu'il y a des difficultés », a-t-il reconnu d'emblée, avant de rappeler que les tensions inflationnistes ne frappent pas uniquement le Sénégal. Selon lui, les perturbations internationales, notamment celles qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales, ont mécaniquement renchéri les coûts du fret et des produits importés. Le président a néanmoins tenu à souligner les efforts consentis par l'État depuis 2024 pour faire baisser les prix de plusieurs denrées de première nécessité, parmi lesquelles le riz, le sucre et l'huile, tout en rappelant la diminution des tarifs des carburants opérée en décembre 2025.

​790 milliards de FCFA de subventions : le poids du choc énergétique

​Pour justifier les derniers ajustements à la hausse sur les prix à la pompe, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant le fardeau devenu intenable des subventions énergétiques sur les finances publiques. D'après ses explications, la loi de finances initiale pour 2026 prévoyait une enveloppe d'environ 250 milliards de francs CFA pour amortir les fluctuations des cours de l'énergie. Or, les fortes tensions sur les marchés internationaux ont totalement bouleversé ces prévisions : le baril de pétrole, initialement projeté autour de 64,5 dollars, a bondi jusqu'à 120 dollars avant de se stabiliser aux alentours de 90 dollars, selon le chef de l'État.

​Conséquence directe : la facture des subventions a explosé pour atteindre près de 790 milliards de francs CFA. « Si nous avions continué, elles seraient allées jusqu'à 1 000 milliards », a-t-il averti, estimant que le maintien d'un tel effort budgétaire aurait sévèrement amputé les capacités d'investissement de l'État. Le président soutient ainsi que le réajustement appliqué ne constitue pas un dépassement des tarifs antérieurs, mais plutôt un retour aux prix qui prévalaient avant les mesures de réduction de décembre 2025.

​Le prix de la viande, une équation plus complexe

​Mais les explications sur le coût des hydrocarbures peinent à apaiser l'inquiétude des foyers face à l'érosion de leur pouvoir d'achat alimentaire. La question du prix de la viande a notamment été soulevée par un journaliste, citant l'exemple du marché Castors de Dakar où le kilogramme s'afficherait à 6 000 francs CFA. Plus alarmant encore, des statistiques attribuées à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) ont été évoquées, selon lesquelles sept ménages sur dix ne parviendraient plus à prendre trois repas par jour.

​Sur ce dossier sensible, Bassirou Diomaye Faye reconnaît qu'il n'existe pas de remède instantané. À ses yeux, la solution durable réside avant tout dans l'accroissement de l'offre sur le marché intérieur. « Ce qui est abondant sur le marché voit son prix baisser ; ce qui est rare sur le marché voit son prix augmenter », a-t-il résumé. Le chef de l'État mise ainsi sur la relance de la production animale, notamment via les mécanismes de financement dédiés à la stabulation et à l'embouche. L'objectif affiché consiste à accompagner les éleveurs, améliorer les races locales, accroître la production nationale de viande et de lait, et réduire la forte dépendance aux importations en provenance des pays voisins comme la Mauritanie et le Mali.

​Pas de solution miracle, selon le chef de l'État

​Face à l'urgence sociale, le président de la République plaide pour une stratégie globale reposant sur plusieurs leviers complémentaires. Il cite notamment l'élargissement des bourses de sécurité familiale afin de protéger les ménages les plus vulnérables, parallèlement aux programmes sectoriels destinés à doper la souveraineté alimentaire.

​« Il n'y a pas de solution miracle, comme un bouton sur lequel on appuie le matin. C'est un ensemble d'actions », a-t-il insisté. Pour Bassirou Diomaye Faye, la lutte contre la cherté de la vie ne saurait se limiter à un simple contrôle administratif des prix ; elle exige d'agir en profondeur sur les capacités de production, la fluidité des circuits de distribution et le pouvoir d'achat des ménages. Si le chef de l'État assure que son gouvernement s'attelle quotidiennement à soulager les Sénégalais, la flambée des prix sur les étals continue, dans l'immédiat, de peser lourdement sur le panier de la ménagère.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye reconnaît les difficultés liées à la vie chère et affirme qu'il n'existe pas de « solution miracle ». - Il indique que la facture des subventions énergétiques a atteint près de 790 milliards de francs CFA, contre environ 250 milliards prévus. - Il mise sur l'augmentation de la production locale de viande et de lait pour réduire la dépendance aux importations.