societe

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Procès de Ndiaga Seck et consorts : Mame Makhtar Guéye s'interroge sur la demande de huis clos

Le procès de Ndiaga Seck et consorts a été renvoyé au 14 décembre prochain devant le tribunal de grande instance de Louga. À cette échéance, la défense a sollicité la tenue de l'audience à huis clos. Cette requête, formulée par l'un des avocats, suscite des interrogations de la part de Mame Makhtar Guéye.

Dans une publication intitulée « Scandale LGBT du siècle, Jamra exige un traitement judiciaire égalitaire ! », l'organisation demande que « la loi s'applique dans toute sa rigueur à tous les "woubis" et "yoss", quelles que soient leurs appartenances familiales, confrériques ou politiques ». Le message ajoute : « Sur cette terre bénie où reposent Bamba, Maodo, Baye Niass, Baye Laye... kénn dou fi "tolérer" le fléau du gordjiguénisme, insha'Allah ! »

Le visuel joint au message porte le titre « Procès LGBT » et affirme : « Pas de "Coumba am ndéye" ni de "Coumba amul ndéye" ! » Il pose ensuite la question suivante : « Pourquoi les plaidoiries du 14 décembre prochain doivent se tenir "à huis clos" ? Wala Sénégal dafa am "gordjiguene ordinaire" ak "gordjiguene V.I.P" ? Qui peut nous aider à comprendre ? ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procès de Ndiaga Seck et consorts a été renvoyé au 14 décembre devant le tribunal de grande instance de Louga. - La défense a sollicité la tenue de l'audience à huis clos. - Mame Makhtar Guéye s'interroge sur cette demande de huis clos.