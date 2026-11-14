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Procès de Ndiaga Seck et consorts : Mame Makhtar Guéye s'interroge sur la demande de huis clos

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

6518 Lectures 21 Commentaires | English
Procès de Ndiaga Seck et consorts : Mame Makhtar Guéye s'interroge sur la demande de huis clos

Procès de Ndiaga Seck et consorts : Mame Makhtar Guéye s'interroge sur la demande de huis clos

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Le procès de Ndiaga Seck et consorts a été renvoyé au 14 décembre prochain devant le tribunal de grande instance de Louga. À cette échéance, la défense a sollicité la tenue de l'audience à huis clos. Cette requête, formulée par l'un des avocats, suscite des interrogations de la part de Mame Makhtar Guéye.

Dans une publication intitulée « Scandale LGBT du siècle, Jamra exige un traitement judiciaire égalitaire ! », l'organisation demande que « la loi s'applique dans toute sa rigueur à tous les "woubis" et "yoss", quelles que soient leurs appartenances familiales, confrériques ou politiques ». Le message ajoute : « Sur cette terre bénie où reposent Bamba, Maodo, Baye Niass, Baye Laye... kénn dou fi "tolérer" le fléau du gordjiguénisme, insha'Allah ! »

Le visuel joint au message porte le titre « Procès LGBT » et affirme : « Pas de "Coumba am ndéye" ni de "Coumba amul ndéye" ! » Il pose ensuite la question suivante : « Pourquoi les plaidoiries du 14 décembre prochain doivent se tenir "à huis clos" ? Wala Sénégal dafa am "gordjiguene ordinaire" ak "gordjiguene V.I.P" ? Qui peut nous aider à comprendre ? ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le procès de Ndiaga Seck et consorts a été renvoyé au 14 décembre devant le tribunal de grande instance de Louga. - La défense a sollicité la tenue de l'audience à huis clos. - Mame Makhtar Guéye s'interroge sur cette demande de huis clos.
Auteur: Mor Mbaye CISSÉ
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Commentaires (21)

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    Yacine Nd ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Mame Makhtar Guéye qu'Allah, le Maître des mondes te protège et te bénisse. Tu fais un excellent travail pour préserver notre société des dérives. Seuls les woubis et les yoss sont contre toi. Longue vie à toi, aux magistrats et à Son Excellence Bassirou Diomaye Faye
  • avatar
    Pap il y a 1 jour
    Tu mens. Je ne suis ni Woubi ni Yoss et pourtant je déteste ce gars comme je déteste le diakhato.
  • avatar
    Kaw-kaw_Out&amp;Proud il y a 1 jour
    @Pap  @Pap, chez nous, thia kaw ga, ce sont les deumm qui détestent le diakhatou🤣
  • avatar
    Yacine Nd il y a 1 jour
    @Pap  Kou moom khar bi, nga baayi boum bi. Je ne vous parle et vous prenez le temps de me répondre. Je crois à la justesse de l'adage: "qui s'excuse, s'accuse"
  • avatar
    Proces cache il y a 1 jour
    Huis clos c’ est pout cachet ce qu’ il pourrait confirmer. C’ est un Proces cache!!! Merci de continuer a denoncer
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    ???! il y a 1 jour
    c'est pas un proces secret !les règles de procdure sont respectées et le jugement peut etre rendu publiquement.
    et ca ne supprime pas les garanties d'un proces equitable.
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    Self il y a 1 jour
    En mathématiques l'ami de mon ami est mon ami,
    plus de trois décennies d'amitié
    Hum!
  • avatar
    ??? il y a 1 jour
    amitié n'est pas necessairement une relation transitive !!!!
    dans la vraie vie, l'ami de mon ami est parfois celui qui me bloque sur whatsapp!
    dapres toi, si mon ami est ami avec mon ennemi, je dois aussi devenir ami avec mon ennemi? meme les mathematiques ont leurs limites...
    des fois, l'ami de mon ami peut etre la raison pour laquelle je ne parle plus a cet ami, d'accord ?
    si chacun a un ami, toute la planete serait alors ami. !!! tu te crois à l'ONU ou quoi !?
  • avatar
    Qawlan ma&apos;roufa il y a 1 jour
    Bonjour M. Gueye je vous encourage aussi à adopter une communication convenable, polie et honorable. Que Dieu vous facilite.
  • avatar
    Adji Sarr 2 il y a 1 jour
    Lii di nieuw complot leu ,on l a fait au bureau de Abdourahmane Diouf avec mimi Toure et autres
    Ce combat sera mortel , jeunesse yi na léne diaral sene bakene . Ndiaganiao moma complot
  • avatar
    Bdb il y a 1 jour
    T'es juste ridicule, on sait tous pq ce procès t'intéresse tant. Yeinei neig la borom mossiy fanane. Un bon musulman doit se comporter comme tel.
  • avatar
    Ass il y a 1 jour
    Merci Mame Makhtar.
    Bizarrement les pastéfiens veulent que ce procès soit huis clos.
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    @Ass  Moma jaxal deh man. Dès que le nom de Ndiaga Seck est cité, les pestiférés sont dans tous leurs états. C'est quoi le problème ?
  • avatar
    Crx il y a 1 jour
    Yaw deh sooo un bon musulman, ce vieux ne demande qu un traitement équitable comme le recommande l Islam
    Qui se sent morveux se mouche , que personne ne nous parle de complot
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    terre bénie des enkuleurs de guenons et des auberges............les europeens ont enlevé ma fille.......grosse merde
  • avatar
    Burok nul il y a 1 jour
    Huis clos, au nom de quoi? On veut éviter des problèmes à qui?
  • avatar
    Do il y a 1 jour
    Merci jamra !woubi VIP 😂
  • avatar
    Nay lèèér il y a 1 jour
    Nay léèér saaay
  • avatar
    ??!? il y a 1 jour
    pas correct de dire "Coumba am ndéye", "Coumba amul ndéye"

    ici, c'est clairement "Samba am baye", "Samba amul baye" ?
  • avatar
    Combat il y a 22 heures
    Ce genre de combat sont totalement voué a l'échec ce mec fait plus de publicité pour cette cause que n'importe qui dans ce monde

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