Procès de Ndiaga Seck et consorts : Mame Makhtar Guéye s'interroge sur la demande de huis clos
Le procès de Ndiaga Seck et consorts a été renvoyé au 14 décembre prochain devant le tribunal de grande instance de Louga. À cette échéance, la défense a sollicité la tenue de l'audience à huis clos. Cette requête, formulée par l'un des avocats, suscite des interrogations de la part de Mame Makhtar Guéye.
Dans une publication intitulée « Scandale LGBT du siècle, Jamra exige un traitement judiciaire égalitaire ! », l'organisation demande que « la loi s'applique dans toute sa rigueur à tous les "woubis" et "yoss", quelles que soient leurs appartenances familiales, confrériques ou politiques ». Le message ajoute : « Sur cette terre bénie où reposent Bamba, Maodo, Baye Niass, Baye Laye... kénn dou fi "tolérer" le fléau du gordjiguénisme, insha'Allah ! »
Le visuel joint au message porte le titre « Procès LGBT » et affirme : « Pas de "Coumba am ndéye" ni de "Coumba amul ndéye" ! » Il pose ensuite la question suivante : « Pourquoi les plaidoiries du 14 décembre prochain doivent se tenir "à huis clos" ? Wala Sénégal dafa am "gordjiguene ordinaire" ak "gordjiguene V.I.P" ? Qui peut nous aider à comprendre ? ».
Commentaires (21)
et ca ne supprime pas les garanties d'un proces equitable.
plus de trois décennies d'amitié
Hum!
dans la vraie vie, l'ami de mon ami est parfois celui qui me bloque sur whatsapp!
dapres toi, si mon ami est ami avec mon ennemi, je dois aussi devenir ami avec mon ennemi? meme les mathematiques ont leurs limites...
des fois, l'ami de mon ami peut etre la raison pour laquelle je ne parle plus a cet ami, d'accord ?
si chacun a un ami, toute la planete serait alors ami. !!! tu te crois à l'ONU ou quoi !?
Ce combat sera mortel , jeunesse yi na léne diaral sene bakene . Ndiaganiao moma complot
Bizarrement les pastéfiens veulent que ce procès soit huis clos.
Qui se sent morveux se mouche , que personne ne nous parle de complot
ici, c'est clairement "Samba am baye", "Samba amul baye" ?
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