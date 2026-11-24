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Auteur: Senewebnews-RP

PRODAC : une Toyota V8 à… 800 000 F CFA

Curieuse histoire au Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Lors de la cérémonie de passation de service, un détail a particulièrement retenu l’attention : un nouveau coordonnateur privé de véhicule de fonction. Alors que Djidiack Faye prenait les commandes de la structure, aucune clé ne lui a été remise. Une absence qui a rapidement soulevé une question : qu’est devenue la voiture habituellement mise à la disposition de la direction ?

D’après les révélations de L’Observateur, le mystère entourant ce véhicule prend une tournure inattendue. La Toyota V8 aurait été réformée, puis rachetée pour 800 000 FCFA par le coordonnateur sortant, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom. Initialement grise, la voiture aurait ensuite été repeinte en noir pour devenir son véhicule personnel.

Joint au téléphone par L’Observateur, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom ne nie pas avoir racheté le véhicule, mais récuse toute irrégularité dans la transaction. Il explique que la procédure de réforme avait été enclenchée avant sa prise de fonction. « Mon prédécesseur a lancé la procédure et obtenu l’autorisation », précise-t-il.

L’ancien coordonnateur soutient que la cession a suivi le circuit administratif requis, sous le contrôle des services des Impôts, chargés notamment d’expertiser les véhicules et de fixer leur prix de reprise. « C’est une chaîne contrôlée par la direction des Impôts du début à la fin », insiste-t-il.

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Concernant le montant de 800 000 FCFA, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom estime qu'il correspond à l'évaluation administrative du véhicule réformé. Il affirme également que l'affaire a déjà été examinée par la tutelle. « Quand le ministre a eu vent de cette histoire, il a diligenté une enquête, et le dossier a été classé sans suite », soutient l'interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Toyota V8 du PRODAC aurait été réformée puis rachetée pour 800 000 FCFA par le coordonnateur sortant Cheikh Ahmadou Bamba Ngom. - Initialement grise, la voiture aurait été repeinte en noir pour devenir son véhicule personnel. - Cheikh Ahmadou Bamba Ngom récuse toute irrégularité et affirme que le dossier a été classé sans suite après une enquête diligentée par le ministre.