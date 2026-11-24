PRODAC : une Toyota V8 à… 800 000 F CFA
Curieuse histoire au Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Lors de la cérémonie de passation de service, un détail a particulièrement retenu l’attention : un nouveau coordonnateur privé de véhicule de fonction. Alors que Djidiack Faye prenait les commandes de la structure, aucune clé ne lui a été remise. Une absence qui a rapidement soulevé une question : qu’est devenue la voiture habituellement mise à la disposition de la direction ?
D’après les révélations de L’Observateur, le mystère entourant ce véhicule prend une tournure inattendue. La Toyota V8 aurait été réformée, puis rachetée pour 800 000 FCFA par le coordonnateur sortant, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom. Initialement grise, la voiture aurait ensuite été repeinte en noir pour devenir son véhicule personnel.
Joint au téléphone par L’Observateur, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom ne nie pas avoir racheté le véhicule, mais récuse toute irrégularité dans la transaction. Il explique que la procédure de réforme avait été enclenchée avant sa prise de fonction. « Mon prédécesseur a lancé la procédure et obtenu l’autorisation », précise-t-il.
L’ancien coordonnateur soutient que la cession a suivi le circuit administratif requis, sous le contrôle des services des Impôts, chargés notamment d’expertiser les véhicules et de fixer leur prix de reprise. « C’est une chaîne contrôlée par la direction des Impôts du début à la fin », insiste-t-il.
A lire aussi : "En Conseil des ministres : Prodac change de coordonnateur national"
Concernant le montant de 800 000 FCFA, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom estime qu'il correspond à l'évaluation administrative du véhicule réformé. Il affirme également que l'affaire a déjà été examinée par la tutelle. « Quand le ministre a eu vent de cette histoire, il a diligenté une enquête, et le dossier a été classé sans suite », soutient l'interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias.
Commentaires (42)
Laches voleurs.
Ils n’ont même pas le courage des voleurs « classiques »
Je me demande qu'est ce qu'on attend pour dissoudre ce PRODAC, depuis qu'il est là, il n'y a que des scandales. Je n'ai jamais entendu parle de leur impact sur le domaine agricole et de l'emploi mais seulement scandale sur scandale. La preuve, les jeunes prennent la pirogue pour l'Espagne faute d'opportunités.
Dans certaines agences, il n'y a même pas de manuel de procédures, le SG gère comme il l'attend comme à sa maison quoi. Triste 😢
Le prix moyen du marché doit servir de base pour évaluer un bien.
Même en panne, un véhicule Toyota Land Cruiser V8 qui a 8 ans vaut plus de 5 millions de FCFA.
Un service de l'Etat doit être chargé de la vente des véhicules réformés par toutes les directions ou agences nationales.
Pffff
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