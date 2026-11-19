societe

Auteur: Léna THIOUNE

Promovilles : Quand les ouvrages redonnent espoir aux quartiers face aux inondations

À Dakar, les inondations ont longtemps rythmé le quotidien de nombreux quartiers, entre maisons envahies par les eaux, rues impraticables et conditions d’hygiène dégradées. Aux Parcelles Assainies, à Yeumbeul et à Rufisque, les ouvrages réalisés dans le cadre du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) contribuent à changer la donne. Entre Stations de pompage, bassins de rétention, collecteurs et canaux réhabilités, des aménagements réduisent les désagréments liés aux eaux pluviales et redonnent espoir aux populations riveraines. Publireportage.