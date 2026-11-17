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Auteur: Senewebnews-RP

Quatre morts et cinq personnes dans le coma : la viande tueuse venait des États-Unis

Deux nouveaux décès enregistrés. Selon Le Quotidien, qui donne l'information, les deux nouvelles victimes - décédées lundi et dont l’identité n’a pas été révélée - avaient pris part au même repas entre amis que le fils de Mamadou Lamine Diallo, Adama Salif Diallo et le petit-fils de l'ancien président Abdou Diouf, Abdou Tidiane Diop, dans un hôtel de la Corniche de Dakar. Ce nouveau bilan porte à quatre le nombre de morts. Cinq autres convives seraient toujours dans le coma.

D’après la même source, la viande consommée lors de ce repas provenait des États-Unis et avait été apportée par l’un des convives. Le colis aurait d’abord été bloqué à l’aéroport pour des contrôles phytosanitaires, avant d’être finalement autorisé à entrer sur le territoire sénégalais.

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Une enquête judiciaire a été ouverte pour établir les circonstances du drame et des autopsies ont été ordonnées. Le journal du groupe Avenir Communication s’interroge sur les conditions dans lesquelles ce colis de viande a finalement pu être introduit au Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux nouveaux décès portent à quatre le nombre de morts après un repas entre amis dans un hôtel de la Corniche de Dakar. - Cinq autres convives seraient toujours dans le coma. - La viande consommée provenait des États-Unis et avait été apportée par l'un des convives, après avoir été bloquée à l'aéroport pour des contrôles phytosanitaires avant d'être autorisée à entrer au Sénégal.