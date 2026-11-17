Quatre morts et cinq personnes dans le coma : la viande tueuse venait des États-Unis
Deux nouveaux décès enregistrés. Selon Le Quotidien, qui donne l'information, les deux nouvelles victimes - décédées lundi et dont l’identité n’a pas été révélée - avaient pris part au même repas entre amis que le fils de Mamadou Lamine Diallo, Adama Salif Diallo et le petit-fils de l'ancien président Abdou Diouf, Abdou Tidiane Diop, dans un hôtel de la Corniche de Dakar. Ce nouveau bilan porte à quatre le nombre de morts. Cinq autres convives seraient toujours dans le coma.
D’après la même source, la viande consommée lors de ce repas provenait des États-Unis et avait été apportée par l’un des convives. Le colis aurait d’abord été bloqué à l’aéroport pour des contrôles phytosanitaires, avant d’être finalement autorisé à entrer sur le territoire sénégalais.
A lire aussi : "Décès d'Adama Diallo et d'Abdou Tidiane Diop : les révélations de l'autopsie et les zones d'ombre de l'enquête"
Une enquête judiciaire a été ouverte pour établir les circonstances du drame et des autopsies ont été ordonnées. Le journal du groupe Avenir Communication s’interroge sur les conditions dans lesquelles ce colis de viande a finalement pu être introduit au Sénégal.
Commentaires (123)
Dans un aéroport internationormal normal, ce sont les service vétérinaire qui doivent contrôler les animaux et les produits animaux, on ne doit pas faire contrôle phytosanitaire, comme l'indique l'article.
Pour une viande qui reste bloquée quelques jours, le contrôle doit être des plys rigoureux.
J'ai l'impression qu'on cherche à protéger Azalaï dont le patron est un homme d'affaires introduit chez tous les chefs d'État de la sous-région.
Pour eux le certificat sanitaire et le certificat phytosanitaire sont appelés phytosanitaires.
Vous avez raison d'avoir relevé cette faute reprise par les journalistes.
Si une viande comme ça peut entrer dans ce pays c'est que pire peut entrer dans ce pays et tuer toute la population. Je me rappelle en 2015, un ami étranger voulait faire entrer un chat au Rwanda, mais l'aéroport a cathégoriquement refusé. Voilà un pays qui se respecte
Parlez Arabe et Anglais en très peu de temps grâce à une méthode ultra rapide et efficace pour adultes et pour jeunes.
Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme.:
Cours particuliers à distance pour ÉLÈVES également.
Tel: 70 747 69 13
Soixante-dix, Sept cent quarante sept ,Soixante-neuf, Treize
je ne crois pas du tout à ce récit
kéneu khamoul ounkeu mba dianakh mo dougue si genrou sauces yoyou melni soupoukandja. balama dé gnou présenté ko chi platou khaliss you ronds yoyou tembeul chi ponkaloum crabes you khawa neup nak.
déléne lék lou séne yaye ak séne diabar yi togue
Ils navaient qu'à acheter un bon mouton au sénégal,
Doynawaar.. je pense qu'il y avait intention de tuer.. Dieul viande depuis l'amerique, restee a la douane.. et ensuite autorisee.. LOLOU YAPOU LANN LA?? khana YAPOU SHEYTANI LEU?? wala YAPOU NIIT?? beuniou ko wara transferer AMERIQUE beu SENEGAL.. comme si Senegal amoul Yappa.. et puis sakh naka la diareh douane AMERIQUE? nakh fofou .. a moins que niou diokh ko une hotesse nakh senegalais si NDIOUBLANG REKK LAY DOKH😢😢😢😢😢😢😢
IIl en est de même pour le poisson pêche naturel, et pisciculture, le mais venant des USA plein d'OGM, etc
explique moi ta logique. !!
Elle peut causer une paralysie, une défaillance respiratoire, et elle peut être mortelle.
Et le plus impressionnant : il en faut très peu pour être impacté. Seulement 1 à 3 nanogrammes par kilo de poids corporel peuvent être mortels. Même une très petite dose peut déjà provoquer une paralysie.
C'est pour ça que l'hygiène, la stérilisation et le contrôle des conserves ne sont jamais à prendre à la légère en agroalimentaire.
Attention, la calomnie coûtera cher le jour du jugement dernier
Ce parti Pastef doit être dissout sinon tôt ou tard ils nous mènent vers une guerre civile.
Va dissoudre sa coyou papa ak sa pastelle yaye dans du novitchock.
Pastef vous a fait perdre la tête et vous pensez que ce parti est la cause de tous vos problemes.
Demal wouti ligguey té di lék lou lëw.
Les services de contrôle ne doivent pas se limiter à un contrôle administratif des papiers mais à un véritable contrôle sanitaire complet et strict surtout que tous les pays n'ont pas les mêmes normes, ni la même réglementation, ni les mêmes lois.
La vérité c'est qu'il faut confier ces services de contrôle et le service d'hygiène à de véritables professionnels de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Malheureusement, dans ce pays l'hygiène est négligée et les professionnels de l'hygiène marginalisés. Li moy li am
La viande séchée oui sous vide il faut élucider la cause de leur mort 😵
La viande animale importée au Sénégal passe par le port en conteneur frigo sans rupture de la chaîne de froid et subit un contrôle vétérinaire avant l'autorisation de mise à la consommation.
Comment un individu peut transporter de la viande des Usa à Dakar par avion ? En glacière isotherme avec de la glace comme certains font pour emmener du dibi à Paris ?
Cette histoire est cousue de fil blanc.
Et puis, parfois il y a des failles dans les contrôles, lol tout ce qu'on a pu faire rentrer en France en terme de guej, yéét, mousseul tabaski, kong fumée avec les chenilles dedans, etc c'est grave
Ca peut aussi etre un empisonnement.
On importe beaucoup de viande et c est la premiere fois
cet hotel devrait etre fermé, le temps d'elucider cette affaire. Et cela pourrait eviter d'autres victimes.
Il y'a eu quand meme mort d'homme.
Qu'Allah les acceuille dans son paradis
C'est un problème de conservation.
Paix à leurs âmes.
Les enquêteurs doivent interroger les jeunes proches de ces victimes. Nos jeunes se connaissent bien entre eux. Quelqu'un sait ce qui s'est passé entre ces jeunes.
Paix à l'âme des défunts. Dieu est clément et miséricordieux. Amine
Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Dieu est Protecteur très souvent mais il arrive qu'il soit en colère contre les hommes pour leur rappeler leur laxisme et leur appétit d'argent coûte que coûte qui nuisent à des populations innocentes. De grands restaurants célèbres dans Dakar Plateau et ailleurs servaient déjà à leurs clients de la Viande importée d'Argentine ou du Brésil avec factures salées pour un Steak. Zéro contrôle des services sanitaires des services de l'État et même au niveau du cordon frontalier douanier. Motifs de ce Laxisme à rechercher, des hommes riches étaient à la tête de ces restaurants.
Par exemple
En France, le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments dans les restaurants relève principalement de la Direction générale de l'alimentation (DGAL), rattachée au ministère. Aux États-Unis, le contrôle des restaurants repose sur un système à deux niveaux : les départements de la santé locaux (villes, comtés ou États) effectuent les inspections sur le terrain, en s'appuyant sur les normes établies par la Food and Drug Administration (FDA), qui dépend du Département de la Santé et des Services sociaux (HHS ).
Contrôle mais surtout Lutter contre les risques de corruption envers des agents de l'administration non Vertueux. Plus sanctionner très sévèrement ces restaurateurs ou commerçants qui s'en fichent complètement de la santé des populations. Être riche sataniquement coûte que coûte.
Colère d'un Citoyen qui a perdu des neveux par alliance : les fils de notre ancien honorable Député voisin de la Zone B et du fils de ma petite sœur Yacine Diouf et petit fils de l'ancien grand prioritaire de l'hôtel " la Croix du Sud Tidiane Diop.
Vivement l'enquête et châtier durement les responsables identifiés.
Un État responsable doit protéger ses population.
Nous souhaitons attirer votre attention sur une situation qui préoccupe de nombreuses familles et, surtout, nos enfants.
Depuis 2025, des élèves ayant réussi à l’examen du BFEM attendent toujours l’obtention de leurs diplômes. Aujourd’hui, en cette année 2026, la situation semble perdurer et les élèves concernés continuent d’attendre sans savoir à quel moment ils pourront enfin entrer en possession de leurs diplômes.
Monsieur le Ministre, qu’en est-il exactement ? Quelles sont les raisons de ce retard et quelles dispositions votre département compte-t-il prendre pour permettre aux candidats des sessions 2025 et 2026 de récupérer leurs diplômes dans les meilleurs délais ?
Ces diplômes sont indispensables pour la poursuite des études, la constitution de dossiers scolaires et certaines démarches administratives.
Nos enfants ont travaillé, réussi leurs examens et méritent de recevoir leurs diplômes. Ils ne doivent pas rester indéfiniment dans l’attente.
Nous sollicitons donc une communication claire sur la situation ainsi qu'une date précise de mise à disposition des diplômes.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous espérons que cette préoccupation recevra toute l’attention nécessaire.
Merci, Monsieur le Ministre.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.