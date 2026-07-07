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Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 1 jour

Ratification du Traité de Marrakech: Un nouvel espoir pour les non voyants

Le Sénégal s’apprête à franchir une étape décisive dans la promotion de l’égalité des chances pour les personnes déficientes visuelles.

Le Conseil des ministres du 1er juillet 2026 a adopté une loi autorisant le président de la République à ratifier le Traité de Marrakech, signé en 2013 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Ce texte international vise à faciliter la reproduction en braille, en gros caractères ou en formats audio des œuvres publiées, pour permettre l'accessibilité aux non-voyants et personnes rencontrant des difficultés de lecture.

À Thiès, le directeur de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles (INEFJA), Aliou Faye, a exprimé son soulagement et sa reconnaissance. « Nous ne pouvons que nous en réjouir, après avoir porté ce plaidoyer pendant des mois », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Il estime que cette avancée place le Sénégal en cohérence avec la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en mettant l’accent sur la non-discrimination, l’égalité des chances et l’inclusion sociale.

Le responsable de l’INEFJA souligne que la ratification du traité permettra aux élèves et étudiants déficients visuels de bénéficier des mêmes opportunités que leurs camarades, notamment dans l’accès aux ouvrages inscrits aux programmes scolaires et universitaires. Jusqu’ici, l’absence de textes transcrits en braille constituait un frein majeur à leur réussite académique. « Certaines épreuves d’évaluation ne leur laissaient aucune chance », rappelle Aliou Faye, qui se félicite de voir cette situation bientôt reléguée au passé.L’institut, qui dispose déjà d’une équipe dynamique travaillant avec l’OMPI ABC pour rendre accessibles de nombreux ouvrages, se dit prêt à redoubler d’efforts. Des écrivains sénégalais ont d’ailleurs donné leur accord pour la transcription de leurs œuvres, preuve de la disponibilité d’un capital humain de qualité. Aliou Faye appelle néanmoins les autorités à renforcer le stock de matériel spécialisé (imprimantes thermo-gonflables, papier braille, machines à relier, dispositifs de lecture ), afin de répondre à la demande croissante.En attendant la publication de la loi au Journal officiel et son partage avec l’OMPI, l’INEFJA se positionne comme un centre de ressources, disposé à collaborer avec les universités et autres structures pour promouvoir l’accessibilité des savoirs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Conseil des ministres du 1er juillet 2026 a adopté une loi autorisant la ratification du Traité de Marrakech, visant à faciliter la reproduction d'œuvres en braille ou formats audio pour les non-voyants. - Le directeur de l'INEFJA, Aliou Faye, salue cette avancée qui permettra aux élèves déficients visuels d'accéder aux ouvrages scolaires et universitaires, levant un frein à leur réussite académique. - L'INEFJA, déjà en partenariat avec l'OMPI ABC, appelle les autorités à renforcer le matériel spécialisé (imprimantes, papier braille) pour répondre à la demande croissante.