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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Rebeuss : un laveur de voitures meurt après une chute dans un caniveau en construction

Un drame est survenu ce vendredi 27 novembre 2026 à Rebeuss. O. Mbaye, laveur de voitures âgé de 46 ans, est mort après être tombé dans un caniveau en construction, en pleine rue Dial Diop.

Il était 12 heures 30 minutes lorsque le commissariat d'arrondissement de Rebeuss a été saisi d'un incident à l'angle des rues Dial Diop X Macky Sall. Les policiers se sont aussitôt rendus sur les lieux. Ils y ont constaté le décès d'O. Mbaye, domicilié à Yeumbeul Nord.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, l'homme aurait été victime d'une crise d'épilepsie, une maladie dont il souffrirait depuis très longtemps. C'est dans ces circonstances qu'il aurait fait une chute fatale dans les caniveaux en construction qui bordent la rue Dial Diop.

Après le constat des enquêteurs, les sapeurs-pompiers ont transporté le corps sans vie au Centre de l'Institut d'Hygiène Sociale de Dakar, l'ancienne Polyclinique.

Le parquet a été avisé de l'affaire. Une enquête est ouverte afin d'établir les circonstances exactes de ce décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - O. Mbaye, laveur de voitures âgé de 46 ans, est mort après une chute dans un caniveau en construction rue Dial Diop à Rebeuss. - Selon les premiers éléments, il aurait été victime d'une crise d'épilepsie avant la chute fatale. - Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à l'Institut d'Hygiène Sociale de Dakar et le parquet a été avisé, une enquête étant ouverte.