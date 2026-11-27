societe

Auteur: Astou Sow

Réforme de la DGID : Les deux syndicats-maison font bloc et menacent de grèves totales répétitives

Réunis en assemblée générale extraordinaire, ce vendredi , les deux syndicats de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) ont exprimé leur opposition à toute réforme portant sur la structuration de l’institution. Par la voix de Badara Guèye, secrétaire général du Syndicat autonome des agents des impôts et des domaines, ils dénoncent une démarche jugée cavalière et irrespectueuse des agents.

« Nous nous sommes réunis pour dire non à toute forme de réforme portant sur la structuration de la Direction générale des Impôts et des Domaines », a déclaré Badara Guèye, précisant qu’il s’exprimait au nom des deux organisations syndicales de la DGID.

Les syndicats contestent notamment la méthode adoptée par les autorités et estiment que les agents disposent des compétences nécessaires pour réfléchir eux-mêmes à l’organisation de leur administration. Selon leur porte-parole, le renforcement de la DGID devrait plutôt passer par une augmentation des moyens humains et financiers, ainsi que par une meilleure considération des agents.

« Nous sommes suffisamment outillés, nous avons ce qu’il faut en termes de compétences et d’idées », a-t-il soutenu, rappelant le rôle essentiel des agents des impôts et des domaines dans la mobilisation des recettes publiques et le respect des engagements de l’État.

Interrogé sur les craintes liées à cette réforme, Badara Guèye a mis en garde contre une éventuelle séparation des blocs fiscal et foncier, qu’il considère comme les piliers de la stratégie nationale d’élargissement de l’assiette fiscale.

« Dissocier ou séparer aujourd’hui ce bloc constitue, de mon point de vue et du point de vue de tous les agents de la DGID, un risque même pour ce pays », a-t-il affirmé.

Au-delà des enjeux institutionnels, les syndicats s’inquiètent également des conséquences de la réforme sur les carrières, la stabilité et l’épanouissement socioprofessionnel des agents.

Pour faire entendre leurs revendications, les deux organisations ont adopté un plan d’action. Un préavis de grève a déjà été déposé mercredi, selon Badara Guèye.

« Toute action syndicale légale possible, sans exception, est envisagée », a-t-il prévenu, évoquant la possibilité de journées de grève totale répétées jusqu’à la satisfaction complète de leur plateforme revendicative.

Les deux syndicats entendent ainsi maintenir la pression sur les autorités pour obtenir le retrait ou la révision de la réforme contestée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les deux syndicats de la DGID s'opposent à toute réforme portant sur la structuration de l'institution, dénonçant une démarche jugée cavalière et irrespectueuse des agents. - Ils estiment que le renforcement de la DGID devrait passer par une augmentation des moyens humains et financiers et une meilleure considération des agents, et mettent en garde contre une séparation des blocs fiscal et foncier. - Un préavis de grève a été déposé mercredi et les syndicats envisagent des journées de grève totale répétées jusqu'à la satisfaction complète de leur plateforme revendicative.